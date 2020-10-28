英年早禿 90後催生假髮經濟

電視劇「隱祕的角落」中秦昊飾演的禿頭反派角色張東昇。（視頻截圖）

年輕人賺錢除了拚事業，現在還多了一個原因：植髮或是買假髮。越來越多的「90後」，已提早開始面對「生命中不能承受之禿」帶來的身心問題，也刺激中國 國內相關行業爆發式增長。

2億人脫髮 IT業成重災區

近日，世界衛生組織發布一個數據，讓許多人看了心驚：中國超兩億人有脫髮問題，平均六個中國人就有一人脫髮。而從相關行業的消費趨勢來看，脫髮帶來的禿頭恐懼不限於老年人，不少飽受脫髮困擾的90後，已經開始佩戴假髮，甚至為此「掏空」了錢包。

「姐妹們，你們掉頭髮嗎？我覺得我要禿了！」90後寶媽劉亞近日在媽媽群裡詢問道。中新經緯報導，劉亞生完孩子後，深受產後脫髮的困擾，「每次洗頭、梳頭前，我都得給自己做足心理建設，大把大把的掉，像噩夢一樣。頭髮本來就少，現在更禿了」。

畢業不到兩年的95後許聰，最近也在為脫髮而焦慮。她原本頭髮茂密，但因工作壓力大、長期作息不規律等因素開始脫髮。為了拯救髮際線，她嘗試過食補、藥補、使用防脫產品、生髮產品，但都沒太大作用，「髮際線越來越高，頭髮也越來越稀疏，幾乎到了『肉眼可見頭皮』的地步」，許聰自嘲道。

許聰所買假髮售價5590元。（取材自中新經緯）

同樣面臨脫髮問題的還有劉陽。在北京 一家軟件公司工作的劉陽是一名90後「碼農」，29歲的他今年十一假期回老家相親，因已經有了「禿頂」的跡象而遭到對方嫌棄，這讓他深受打擊。回到北京後，他便開始諮詢各大植髮機構，下定決心要把頭頂上脫掉的這塊頭髮給「補」上。

事實上，像劉亞、許聰、劉陽一樣飽受脫髮困擾的90後並不占少數。據央視財經報導，國家衛健委2019年調查數據顯示，中國脫髮人群近年直線上升，群已超2.5億人。這其中，20歲到40歲之間的人占較大比例。而阿里健康醫鹿App在10月15日發布的「夜間問診報告」顯示，在痤瘡、脫髮、抑鬱等症狀的諮詢中，90後占比近八成。

脫髮除了在年齡層部分下降到90後，還可能與性別及從事的行業有關。網易數讀報導，根據百度搜索大數據，從性別來看，男性在脫髮相關搜索中的占比略微高於女性，但具體脫髮的位置有些出入，男性頭頂集中禿，女性則是遍地開禿。

在行業別上，IT通信行業不出意外地成為禿頭的「重災區」，分別拿下「最容易讓人禿頭的行業」及「男性禿頭行業」的雙冠軍，從事交通運輸業的男性禿頭者也不少；而女性最容易禿頭的行業，第一名是廣告營銷，其次是醫療衛生。

掏空了錢包 植髮手術逾百億

頭禿青年越來越多，脫髮的搜索熱度也在近年暴增。三個網民最常搜索的主題是「脫髮是什麼原因引起的」、「脫髮嚴重怎麼辦」和「脫髮怎麼治療？」，這其中又包括「每天洗頭會脫髮嗎？」、「飛機打多了會脫髮嗎？」、「脫髮會傳染嗎？」、「脫髮會影響性功能嗎」之類的問題。

不少人也搜尋各種偏方試圖自救。報導稱，黑芝麻、生薑、南瓜子、黑豆、何首烏、桑葉等各種傳說中的民間偏方能用上的都用上了，還想試著用花露水、淘米水、啤酒或鹽水洗頭，看能不能多長幾根頭髮回來，但這些偏方大多沒有經過科學的驗證或是效果沒有預期的那麼好，往往是廢了半天勁仍換回一場空。

偏方沒用，就只能花大錢補救了。中新經緯報導，脫髮人群的增加，刺激了假髮銷售、植髮等脫髮經濟的興起。

兩個月前，許聰就剛買了一頂假髮。「之所以選擇假髮，主要還是因為植髮太貴了，像我這種頭髮稀疏的，滿頭植得花多少錢啊！既然已經接受了自己『禿頭』的事實，偶爾戴戴假髮也沒什麼大不了的」，他說。

據DT財經報導，相關統計數據顯示，2018年全中國大約做了50萬台植髮手術，手術金額超過100億元（人民幣 ，下同）。保守估計，做一個植髮手術的平均花費超過2萬元。

不過，假髮也不便宜。許聰介紹，她剛買的這頂假髮售價5590元，幾乎花掉了她大半個月的工資。「雖然有點小貴，但至少在出席某些重要場合時不會那麼『禿』出了」。

儘管花費不少，但為了自信和門面，還是有不少年輕人努力用鈔票填地中海。報導引述天貓數據顯示，去年雙十一時，假髮相當暢銷，成交件數Top5城市分別為上海、北京、廣州、深圳、成都，「北上廣深」包攬了假髮套成交數前四名，上海成為全國最「禿」飛猛進的城市。而在購買人群中，90後最「禿」出，占比42.41%，其次為80後（25.88%）、70後（14.28%）。

比起植髮，假髮看似更便宜，但市售假髮價格高低差也頗大。有200至400元的中低端產品，1000至1500元的中高端產品，少則兩三千塊錢、多達一頂上萬元的高端假髮產品也不罕見。全真髮髮套或髮片多是3000元起步，最貴可達18000元。

「假髮產品的價格主要跟材質、工藝、面積、長度等因素有關，全真髮的要比混合的貴，純手工鉤織的要比機器縫製的貴」，北京一家假髮店工作人員介紹，高端假髮多是全真髮，需要將一根根頭髮手工縫製到髮網上，費時費力且考驗技術，「有時候一小塊都得鉤20多天，價錢自然要貴得多」。

市售假髮售價高低不一，有200至400元的中低端假髮產品，也有上萬元的高端假髮產品。（取材自中新經緯）

頂上經濟夯 假髮公司年賺2億

假髮售價不低，那麼做假髮的業者也很賺嗎？報導指出，以國內「假髮第一股」瑞貝卡為例，2019年合計實現營業收入18.19億元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.12億元。

瑞貝卡全稱是「河南瑞貝卡髮製品股份有限公司」，成立於1999年10月，2003年在A股上市。公開資料顯示，瑞貝卡主營業務為髮製品系列產品的研發、設計、生產和銷售，主要產品有工藝髮條、化纖髮條、人髮假髮、化纖假髮、教習頭、複合纖維材料等六大類，在全球擁有「Rebecca」、「Sleek」、「NOBLE」、「JOEDIR」、「Magic」、「QVR」等自主品牌。

瑞貝卡介紹，其產品主要銷往北美、非洲、歐洲以及亞洲等地區，2019年外銷市場實現銷售收入14.47億元，在營業收入中的占比達79.52%，其中北美市場收入達4.04億元，「北美市場是全球重要的發製品消費市場，美國非裔人群是全球最具消費能力的假髮需求者」，瑞貝卡表示。

隨著中國國內假髮需求增加，瑞貝卡也在拓展國內市場。2019年，瑞貝卡國內市場實現假髮銷售收入2.64億元，同比增長6.42%。截至2020年上半年末，瑞貝卡已在中國一、二線城市設立門店189家，在國內市場銷售以品牌連鎖和雙品牌經營戰略，鎖定追求時尚、敢於突破自我的女性及其他實用性消費群體。

報導引述市場人士指出，在老齡化加速、80後90後脫髮提早、「顏值經濟」興起等背景下，國內假髮市場正在迎來加速滲透期。

中泰證券也認為，國內養髮、植髮行業均呈現爆發式增長，目前市場規模均達100億元左右，而同期假髮市場規模僅約45億元。對假髮接受度更高的70後、80後、90後正陸續步入「40歲+」這一假髮核心客齡段，行業需求有望提速。據預測，未來中國假髮市場行業規模約250億元至350億元。