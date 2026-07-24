杭男開女同事黃腔、被打又被炒 「她沒事不公平」 公司回應
杭州一名叮咚買菜配送員阮姓男子表示，因對女同事開玩笑，遭對方掌摑後又被公司退回所屬供應商、失去工作，認為自己「被打又被開除」，而女同事仍正常上班，待遇不公平。不過，叮咚買菜回應，阮男因多次對女同事進行言語騷擾引發衝突，後續又多次擾亂站點正常營運，才依規定終止合作。
據浙江電視台「1818黃金眼」報導，阮男表示，事發時女同事拿著工作服說衣服有味道，他回了一句「肯定臭，你別裝了」。他稱，平時同事間「有時候會開『黃調』」，自己沒有特別影射什麼，只是因女同事穿著較性感，大家偶爾會開玩笑，認為對方當天可能心情不好才動手。
阮男表示，自己遭女同事打耳光，之後又被公司開除，而對方仍繼續上班，讓他無法接受。
對此，叮咚買菜書面回應表示，該騎手因多次對女同事進行言語騷擾，引發雙方衝突，經警方調解後已達成和解；但阮男事後多次擾亂站點正常營運，公安機關也曾到場處置，公司依管理規定將其退回所屬供應商。
根據警方出具的治安調解協議書，阮男曾對女同事說「是不是出去鬼混了」，女方姜姓員工則表示，對方經常說她「鬼混」，認為是在「造黃謠」，因此才動手打人。
調解協議顯示，姜女賠償阮男醫療費等各項損失人民幣2000元，雙方互不追究此次事件的民事及行政法律責任。
事件曝光後，引發網路熱議，不少網友聚焦職場言語分寸及性騷擾議題，而公司則重申，阮男遭終止合作的原因除言語騷擾外，也包括事後擾亂站點正常營運。
依報導，阮姓配送員對女同事多次說帶有性暗示與侮辱性的話，例如「是不是出去鬼混了」等，女方認為是在造黃謠，雙方因此爆發衝突。 他表示自己先被女同事掌摑，之後又被公司退回供應商、失去工作，而女同事仍可正常上班，因此覺得自己是「被打又被開除」，待遇不對等。 公司稱阮男因多次言語騷擾並事後擾亂站點營運，依管理規定終止合作；警方則出具調解協議，顯示雙方已和解，女方賠償2,000元並互不追究責任。
精華 FAQ
依報導，阮姓配送員對女同事多次說帶有性暗示與侮辱性的話，例如「是不是出去鬼混了」等，女方認為是在造黃謠，雙方因此爆發衝突。
他表示自己先被女同事掌摑，之後又被公司退回供應商、失去工作，而女同事仍可正常上班，因此覺得自己是「被打又被開除」，待遇不對等。
公司稱阮男因多次言語騷擾並事後擾亂站點營運，依管理規定終止合作；警方則出具調解協議，顯示雙方已和解，女方賠償2,000元並互不追究責任。
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