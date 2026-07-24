女兒欠債百萬為何母須還？ 70歲女保潔哭訴打輸官司原因

老婦被判替女兒還債百萬痛哭。（取材自極目新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 70歲容女士被告，恐替欠債的二女兒承擔上百萬元。

70歲容女士被告，恐替欠債的二女兒承擔上百萬元。 重點二： 一審靠通話錄音與聲紋鑑定判容女士連帶清償債務。

一審靠通話錄音與聲紋鑑定判容女士連帶清償債務。 重點三：容女士稱錄音是女兒冒充，二審已提交相反鑑定報告。

70歲還在小區當保潔員的容女士，被人告了，並且一審還輸掉了官司；這意味著，她可能要替二女兒來承擔上百萬元（人民幣，下同）的債務。女兒欠債為何要母親來償還？因為債主提供了通話錄音，稱容女士曾經致電債主，答應替二女兒還債。經司法鑑定，該通話錄音中出現的是容女士的聲音。

極目新聞報導，容女士否認致電債主李女，稱是二女兒捏著嗓子冒充她，容女士還找了另一家檢測機構，鑑定結果與一審鑑定截然相反；容女士提起上訴後，此案於7月20日在石家莊市中級人民法院二審開庭，未當庭宣判。

報導指出，容女士每月僅有1600元養老金，平時靠撿廢品與承包小區32層樓梯的保潔工作月薪2000元貼補家用。其二女兒10多年來頻繁向外借錢不還，並曾因詐騙罪服刑。出獄後，二女兒使用容女士的名義辦理手機號及註冊微信 進行資金交易，期間還曾假冒司法機關名義向容女士發送短信騙取錢財。目前，二女兒因涉嫌詐騙多人上百萬元，再次被羈押於看守所。容女士與老伴此前已陸續替二女兒償還超百萬元外債，至今仍背負20多萬元債務。

據報導，2022年3月至4月期間，二女兒向債主李女士借款180萬元（約26.5萬美元），至今仍有上百萬元未還。李女士此前起訴二女兒勝訴，但二女兒無財產可供執行。2024年11月，李女士轉而起訴容女士，主張容女士曾多次承諾承擔還款責任，且二女兒用於還款的微信號為容女士實名註冊，要求容女士承擔共同還款責任。

一審過程中，李女士提交了多段承諾還款的通話錄音，經法院委託的北京司法鑑定機構認定，錄音中的聲音與容女士聲音樣本一致。一審法院採信該鑑定意見，判決容女士對譚某未履行的債務承擔連帶清償責任。

報導稱，容女士不服一審判決提出上訴。容女士強調自己使用老年機、不會使用微信，並稱通話錄音是二女兒捏著嗓子、壓低嗓門冒充其聲音所打。律師會見時，二女兒亦承認是自己冒充母親打電話承諾還款。

二審庭審中，容女士提交了一份由南京檢測機構出具的檢測報告，結論顯示該通話錄音並非容女士的聲音，與一審採信的鑑定結果截然相反。

債主李女士則表示，一審鑑定是由司法機關委託，個人私下委託的檢測不具可信度。容女士家屬與代理律師表示，因私下委託檢測報告可能面臨採信問題，希望法院能參考此線索，考慮指定其他第三方機構重新進行錄音鑑定。目前，案件仍有待法院進一步審理與宣判。