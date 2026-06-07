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相識3天領證 浙男婚後9天後喊離 紅娘：騙我退介紹費？

中國新聞組／北京7日電
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古男與一名陝西女子視訊通話約5分鐘後決定結婚，3天內完成領證，並給對方26萬彩禮...
古男與一名陝西女子視訊通話約5分鐘後決定結婚，3天內完成領證，並給對方26萬彩禮。(取材自都市快報橙柿互動)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：浙江男子透過婚介認識陝西女子，三天內迅速領證結婚。
  • 重點二：婚後發現女方有逾十萬元債務，雙方因細節頻繁爭執。
  • 重點三：男方索討十六萬元介紹費，女方反提醫療求償，已進入訴訟。

浙江湖州32歲古姓男子透過婚介所認識一名陝西女子，雙方視訊通話約5分鐘後決定結婚，3天內完成領證。不過婚後不久，古男發現女方有逾10萬元（人民幣，下同）債務，雙方頻繁爭執，婚後第9天便談及離婚。目前男方提告要求婚介退還介紹費，女方則主張醫療相關損失，雙方已向法院提出訴訟。

都市快報報導，古男表示，自己於湖州德清一家婚介所登記資料並繳交200元報名費。先前紅娘介紹多名對象均未成功，之後提議可嘗試外地對象，並稱「認識一兩天就能結婚」。

古男說，在婚介安排下，他與1996年出生、來自陝西的女子晨晨視訊通話，簡單詢問工作及家庭狀況後，便開始討論婚事。紅娘承諾會提供對方徵信與婚檢資料，並表示沒有債務及健康問題。

隔天，陝西當地紅娘包車將晨晨接到浙江。古男表示，女方父母並未同行，兩人幾乎沒有單獨相處機會。見面後雙方家長都感到滿意，4月21日在紅娘陪同下辦理結婚登記。

古男說，現在回想起來還是後怕，「我連對方的父母都沒見過，家庭實際情況也不了解，她的性格和個人信息，我也不是很清楚，居然就這麼直接結婚了。」

古男指出，包含彩禮、押金及車資在內共支付26萬5000元，其中女方取得10萬元，另有16萬元為介紹費，由4名紅娘分配。

然而婚後不久，古男因遲遲未見完整徵信報告，陪同妻子前往銀行查詢，發現對方有超過10萬元債務，「她告訴我是前男友欠的，跟她沒關係。」此外，古男還發現對方持有多個微信帳號，支付寶帳戶也非本人名下，讓他愈發不安。

晨晨則有不同說法。她表示，丈夫不喜歡她化妝，也不滿她未煮飯、未找工作，雙方爭執不僅與債務問題有關，也涉及古男對婚介費用的不滿。

4月24日，晨晨返回陝西取行李，4天後回到浙江。其後雙方因債務及微信問題持續爭吵，一度協議離婚，但經紅娘勸說後暫時作罷。到了4月29日，雙方再度爆發衝突。

5月3日矛盾升高，晨晨離開住處，並將10萬元彩禮全數退還。古男表示，原本雙方約定辦理離婚，但5月6日前往登記時，女方改採訴訟方式處理，並以因離婚糾紛導致罹患憂鬱症等疾病為由要求賠償。

對於金額爭議，古男稱對方要求5萬元賠償；婚介所負責人則表示，女方主張的是50萬元。

婚介所負責人「管姐」表示，自己經營婚介所5年，曾成功撮合二、三十對夫妻，否認涉及騙婚。她並質疑：「會不會是他們想假離婚，把中介費騙回去？」

目前古男已提告要求婚介退還16萬元介紹費，女方則提起醫療費用相關求償，案件已進入司法程序。

精華 FAQ

  • 男方經婚介所安排與陝西女子視訊約五分鐘後，便在紅娘促成下談妥婚事，隔天女方到浙江，三天內完成結婚登記。

  • 他查出女方有超過十萬元債務，且對方持有多個微信帳號、支付寶也非本人名下，讓他懷疑先前婚介提供的資訊不完整。

  • 男方要求婚介退還十六萬元介紹費，女方則以離婚糾紛造成憂鬱症等為由提出醫療賠償；婚介所則否認騙婚並質疑對方想騙回中介費。

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