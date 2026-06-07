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滬酒店將4000隻中華蟾蜍端上桌 稱「人工繁育」仍要罰

中國新聞組／北京7日電
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中華蟾蜍在中國屬於「三有」野生動物，受法律保護。(取材自新民晚報)
中華蟾蜍在中國屬於「三有」野生動物，受法律保護。(取材自新民晚報)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海酒店購買4000隻中華蟾蜍製成食品販售，遭重罰。
  • 重點二：法院認定中華蟾蜍屬三有陸生野生動物，受法律保護。
  • 重點三：人工繁育或持證養殖，仍不得食用或作食品原料。

上海一間酒店將4000隻中華蟾蜍加工成食品販售，遭市場監管部門沒收違法所得2萬7076元（人民幣，下同），並處5倍罰款共13萬5380元。餐飲業者不服提起訴訟，主張涉案蟾蜍為人工繁育，不屬野生動物範疇。上海市第一中級人民法院近日二審判決駁回上訴，維持原判，並指出「人工繁育」不能成為免責理由。

 新民晚報報導，判決指出，涉案餐飲公司於2023年6月30日至8月8日期間，購入4000隻中華蟾蜍作為食材原料，加工製成食品後在旗下酒店銷售，獲利2萬7076元。市場監管部門接獲線索後立案調查，經聽證、法制審核及集體討論後，於2024年12月認定其行為違反「野生動物保護法」，除責令立即改正外，並沒收違法所得及處以5倍罰款。

餐飲公司提起行政訴訟遭一審駁回後再度上訴，主張中華蟾蜍屬兩棲動物而非「三有」陸生野生動物，且所購蟾蜍為人工繁育並持有養殖證照，因此不應認定違法。

上海一中院審理後指出，該說法屬於對法律概念的錯誤理解。根據國家林業和草原局公布的「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄」，中華蟾蜍明確列入「兩棲綱」下的「蟾蜍科」，屬法定「三有」陸生野生動物，受法律保護。

法院表示，「野生動物保護法」規定，受保護野生動物包括珍貴、瀕危的陸生及水生野生動物，以及具有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。中華蟾蜍既已列入名錄，餐飲公司以其兩棲習性否定其受保護地位，缺乏法律依據。

法院進一步指出，全國人大常委會「關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定」明確規定，全面禁止食用包括人工繁育、人工飼養在內的「三有」陸生野生動物及其他陸生野生動物。

法院認為，不論涉案中華蟾蜍是否為人工繁育或人工飼養，都屬法律禁止食用及禁止用於生產經營食品的範圍，因此業者以人工繁育作為抗辯理由，與相關規定明顯不符，不予採納。

最終，上海一中院判決駁回上訴，維持原判。

精華 FAQ

  • 涉案餐飲公司在2023年購入4000隻中華蟾蜍，作為食材原料加工成食品後，於旗下酒店對外銷售並獲利，最終遭市場監管部門查處並處罰。

  • 法院指出，中華蟾蜍已列入法定三有陸生野生動物名錄，依規定全面禁止食用與用於食品生產經營；因此不論是否人工繁育或人工飼養，都不能作為免責理由。

  • 市場監管部門除責令立即改正外，還沒收違法所得2萬7076元，並按5倍處以13萬5380元罰款；上海一中院二審則駁回上訴，維持原判。

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