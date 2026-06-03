17帳號操控5000次預約…三甲醫院專家號秒空 黃牛半年撈數百萬

上海各大醫院線上掛號可提前28天預約，民眾仍抱怨愈來愈難掛到號。（取材自看看新聞）

上海多家三甲醫院近期爆出專家號源異常緊缺現象，患者普遍反映「提前28天蹲點仍秒空」，與此同時，部分專家診間卻出現就診率偏低、號源未被充分使用的反常情況。上海警方最新偵查揭露，一條涵蓋技術搶號、號源囤積與陪診倒賣的黑色產業鏈已運作多時，半年牟利數百萬元(人民幣，下同)。

大眾網報導，上海閔行公安分局網安支隊在接獲醫院報案後展開調查，發現部分熱門專家號在預約系統中頻繁出現「集中搶占、深夜批量取消」等異常行為。警方進一步追查後鎖定17個帳號，發現這些帳號均由李姓嫌犯操控，且多使用虛假身分與無效手機號註冊，違反正常就診邏輯。

警方調查，李某自2025年起在多家醫院累計搶號超過5000次，非法獲利逾240萬元。其操作模式為提前鎖定熱門號源，視市場需求進行轉售或取消，導致大量號源長期被占用卻未實際就診，形成「患者掛不到、專家看不到」的資源錯配。

在部分個案中，熱門專家號甚至被層層加價轉售。有患者反映，原本數百元的專家號，經代掛服務加價後翻倍成交。另有市民因身分資訊遭冒用頻繁預約、惡意爽約，反遭醫院系統列入黑名單，正常就醫權益受到影響，暴露出黑產鏈條對個人資訊安全的侵害風險。

警方進一步發現，該犯罪網絡並非單一操作者，而是由多層分工組成的完整產業鏈。以郭姓嫌犯為首的4人團夥負責在社交平台發布「陪診代掛」廣告，吸引患者下單後再轉交上游號販子，每單收取100至數百元不等差價，累計非法獲利超過百萬元。

核心技術層面則由李某與浙江鄭姓男子合作，開發自動化搶號軟體。該系統可繞過人工操作限制，在短時間內批量完成預約，效率遠高於一般患者手動操作。透過「軟體搶號＋囤號操作＋代掛轉售」模式，形成高度自動化的黑市交易閉環。

據統計，鄭某團隊透過相關非法軟體累計獲利超過310萬元，整體涉案金額龐大。警方指出，此類行為不僅嚴重擾亂醫院正常掛號秩序，也造成醫療資源錯配與浪費，並可能衍生個資外洩及醫療信任危機。

在完成證據蒐集後，警方於4月展開跨省收網行動，分別在安徽與浙江多地同步抓捕，共逮捕8名涉案人員，查獲大量用於搶號的手機、電腦及自動化操作工具。涉案主要人員已依非法獲取電腦資訊系統數據罪依法採取刑事強制措施，其餘協助倒號的陪診人員則被行政拘留。

報導指出，醫院掛號系統屬公共醫療資源，任何透過技術手段惡意囤積、轉售或破壞公平機制的行為均屬違法。上海多家醫療機構呼籲民眾透過官方平台掛號，切勿輕信所謂「內部號源」或「代掛服務」。