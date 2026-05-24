洪水、山崩、土石流 湖南村支書痛哭：金河村永遠沒了

湖南常德石門縣洪災發生後，260多名村民被安置至新舊村部。（取材自看看新聞Knews）

湖南常德石門縣近日遭遇今年首輪強降雨，南北鎮金河村因洪水、山崩與土石流重創，整座村莊一度成為「孤島」。災後第五天，最後20多名受困村民完成撤離，金河村黨支部副書記舒照普望著幾乎全毀的家園痛哭表示，「金河村沒有了，房子都被毀了，農田也沒了。」

看看新聞Knews報導，石門縣5月17日至18日24小時累計降雨量達339.2毫米，其中壺瓶山鎮局部降雨突破歷史極值。位於下游的金河村地處深山，五個自然村皆為「兩山夾一溝」地形，洪水沿山勢傾瀉，引發大規模土石流與山崩。

據報導，村民表示，平日河水最深不到50公分，但17日晚間10時後，水位在半小時內暴漲三四米，數小時後洪水已漫進民宅。18日凌晨2時左右，村內水、電與通訊全面中斷，金河村一度成為「孤島」。

舒照普回憶，當時他原本想聯絡其他村幹部，提醒村民不要下山，但手機已完全沒有訊號。洪水稍退後，部分村民誤以為危險解除，有人返家拿衣服，也有人下河撿魚，不料上午6時左右第二波洪水突然襲來。

一名村民形容，「水『刷』地幾秒就到了。」有夫妻返家取物時遭洪水沖走，兩人抱住樹木後脫困，但另有多名村民被洪水吞沒，其中包括一名3歲孩童。

舒照普之後徒步前往上游紅耀片查看災情。他表示，原本的道路已被黃泥覆蓋，只能穿越山林前進。抵達後，他看到大片房屋、茶園與圈舍幾乎消失，只剩泥黃色洪流夾帶家具、木板與樹木沖向下游，「真是太慘了。」

據報導，途中他遇見三名躲在木屋裡的村民，對方抓著他的手顫抖地說：「死裡逃生了。」

金河村主要產業為茶葉與煙葉，全村共有1300畝茶園與300畝煙田。洪災發生後，260多名村民被安置至新舊村部，直升機成為運送物資與撤離村民的重要方式。

石門縣此次強降雨已造成7人死亡、14人失聯，其中金河村有8人失聯。舒照普17歲兒子當時也參與協助撤離村民，一家三口連日挨家挨戶通知居民轉移。

最後113名集中避難村民已全數撤離，但搜救工作仍持續進行，當地未來數日仍有大到暴雨預報。