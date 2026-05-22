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滬男大生上課睡覺被叫醒 拍桌怒吼「殺殺殺」 師冷靜回應

中國新聞組／北京22日電
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上海第二工業大學一課堂上，一名學生在課上當眾怒吼，引發關注。(取材自大風新聞)
上海第二工業大學一課堂上，一名學生在課上當眾怒吼，引發關注。(取材自大風新聞)

近日，有網友在社交平台發布影片稱，上海第二工業大學課堂內一名男學生與老師發生激烈衝突，情緒失控期間對老師多次怒喊「殺、殺、殺」，引發關注。校方表示，已介入處理此事。

▲ 影片來源：YouTube＠Amenmenya（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據華商報大風新聞報導，影片顯示，該名短髮男學生站在講台旁與老師爭執，疑因上課睡覺被提醒後情緒失控。老師在講台上表示：「我還不能說？你一進來就趴在桌子上。」男學生則回嗆：「行啊，我應該謝謝你。」並稱「是你先把我的面子給丟光了」。

面對衝突，老師多次嘗試緩和情緒並解釋情況，表示：「我以後再不說你了，你愛來上課不來都可以。」並進一步說明：「我好心介紹位置給你坐……我說不過你，你厲害好不好，我跟你說對不起，以後你想怎麼著就怎麼著。」老師亦表示若不願上課可離開教室，並強調自己只是出於提醒。

然而該學生情緒持續激動，稱「我最討厭的就是事後道歉」，並用拳頭砸向講桌，隨後多次對老師怒喊「殺、殺、殺」。

5月20日，有同校學生向媒體透露，該生當日上課遲到，被安排坐前排後拒絕，改坐第二排，課堂中因老師提醒不要睡覺而情緒失控，甚至一度到教室外拿起消防器材破壞物品，導致課堂秩序混亂，老師最終提前結束課程。

校方工作人員表示，該學生為大四重修生，可能存在一定心理壓力問題，事發後學校已進行安撫並介入處理。校方學生工作部心理健康教育相關人員亦稱，已了解情況並正在處置。

事件引發網友廣泛關注和討論，大家紛紛稱讚老師的處理方式很冷靜，沒有引起更大的衝突。網友留言稱「老師還是很明智的，沒有硬剛，從頭到尾都在安慰他的情緒」、「學費4000這節課3999」。目前事件仍在進一步處理中。

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