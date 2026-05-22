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做好事變壞事？川叔侄將溺亡男送回家悄離開 攤上事了

中國新聞組／北京22日電
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被監視器拍到的3人。(取材自大風新聞)
被監視器拍到的3人。(取材自大風新聞)

四川自貢市富順縣一名38歲何姓男子2025年9月被發現陳屍家中，遺體高度腐爛，家屬指出，死者生前曾由同村謝姓叔侄以電瓶車載回家，但兩人未通知家屬也未報警，直到3天後才被發現死亡，質疑兩人究竟是「做好事」還是涉嫌犯罪。

據大風新聞報導，死者姊姊何女士表示，母親去年9月6日起多次撥打弟弟電話均無人接聽，9月7日請親戚前往查看時，發現何男躺在堂屋中央的涼板上，遺體已高度腐爛並散發屍臭味。

何女士說，她與丈夫返家後查看監視器，發現9月4日下午5時許，一輛載有3名男子的電瓶車進入畫面，其中一人疑似為何男，後方男子還用手撐著他的頭部。約2分半後，謝姓叔侄騎車匆忙離開。

何女士指出，謝家叔侄將弟弟送回家後，從後門進屋，還將鞋子整齊放在一旁，再把人安置在堂屋中央後離開，「他們後來還碰到過我們家人，卻始終沒提這件事。」家屬於9月8日凌晨報警。

何女士丈夫林先生表示，謝家叔叔曾向他說明，9月4日下午他與19歲侄子前往附近水庫游泳，途中遇到何男便相約同行。何男先下水，之後游到水庫中央突然消失，謝男將人打撈上岸後，因害怕才將其送回家中，「他們認為自己是在做好事。」

警方事後進行屍檢，結果顯示死者肺部有少量矽藻，符合生前溺水死亡情形，排除他殺，因此決定不予立案。

不過家屬質疑，既然發現何男溺水，為何未撥打120或110求助，也未通知家屬，謝家叔叔說是因為害怕。「事發現場只有他們3人，究竟發生了什麼，至今不清楚。」家屬也懷疑，兩人將遺體放置堂屋後離去，可能涉及侮辱屍體罪。

富順縣檢察院今年5月11日書面回覆指出，何男死亡符合溺水死亡情形，謝家叔侄行為與死亡結果「沒有刑法上的因果關係」，且兩人「沒有侮辱、毀壞屍體的主觀故意」，不涉嫌侮辱屍體罪，警方不予立案符合法律規定。

何女士表示，家屬對檢方回覆仍不服，將繼續申訴。據了解，事發後謝家叔侄已支付何家8萬元人民幣作為喪葬費等支出。

被監視器拍到的3人。(取材自大風新聞)
被監視器拍到的3人。(取材自大風新聞)

何女士的弟弟已經裝棺入殮。(取材自大風新聞)
何女士的弟弟已經裝棺入殮。(取材自大風新聞)

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