北京夫妻打賞主播650萬 「甩鍋」孩子求退款 法院打臉

北京互聯網法院近日審理一樁案件，有父母在短視頻打賞了650萬元，卻企圖「甩鍋」給未成年子女，要求平台退費；示意圖。（取材自上觀新聞）

北京互聯網法院近日審結一起17歲女孩起訴平台，要求退還打賞費310餘萬元（人民幣，下同，約45.8萬美元）的案件。法院審理過程發現，原告主張的多個帳號實際打賞金額高達650多萬元，且使用人是女孩的父母；涉案帳號還曾明確評論表示「等下我去申請未成年人退款」，顯見企圖「甩鍋」給未成年子女。法院戳穿真相後，最終駁回了原告全部訴訟請求。

中國青年報報導，2024年4月，張小麗（化名）向北京互聯網法院提起訴訟，稱她擅自使用母親手機號在某短影音平台註冊了三個帳號，其中兩個帳號實名認證人為母親孫梅（化名），另一帳號則在充值打賞後改為自己。張小麗主張，自2022年11月至2023年11月期間，她使用上述帳號充值打賞主播共310餘萬元，母親對此並不知情。

張小麗表示，自己屬限制民事行為能力人，大額充值行為未經法定代理人同意或追認，因此要求平台退還全部充值款項。

被告平台則辯稱，涉案帳號均由成年人註冊及實名認證，相關消費行為亦不符合未成年人特徵；即使由張小麗操作，其監護人已將支付密碼交由她使用，代表對支付行為知情並同意，監護人未盡監護責任，應自行承擔後果。

平台調取資料後發現，涉案三個帳號實際充值打賞金額超過560萬元。法院進一步要求調查同一設備登錄的其他帳號，結果發現另有一個由張小麗父親張大剛（化名）實名認證的帳號，充值打賞超過90萬元，使案件涉及總金額達650多萬元。

承審法官毛春聯表示，涉案帳號因消費金額較大，平台在付款過程中曾多次啟動人臉識別驗證。庭審中，孫梅曾表示自己未進行過人臉識別，但平台數據顯示，孫梅在三個帳號中多次完成刷臉驗證，張大剛在另一帳號中亦曾進行人臉識別，總次數超過20次。對此，孫梅解釋稱，「這是女兒說要買東西才給她掃臉的。」

法院另發現，孫梅言詞間用的都是網言網語，還對直播間裡的「黑話」非常熟，例如將打賞稱為「完成作業」，把提升粉絲等級稱為「畢業」。此外，涉案帳號還曾出現「我朝九晚五上班」、「開車回家了怕又扣6分」、「我也是要養兒子，還有女兒」等留言，與未成年人生活情境不符。其中一則留言更寫道：「等下我去申請未成年人退款，用個未成年人申請，造假。」

法院還發現，在原告提起訴訟後，其中一個帳號仍持續進行大額打賞，金額超過16萬元。

在綜合證據後，法院認定涉案四個帳號中，孫梅為其中三個帳號的實際使用人，張大剛則為另一帳號的實際使用人。由於原告無法證明相關充值打賞均由其未經監護人同意所為，須承擔舉證不能的不利後果，因此駁回全部訴訟請求。判決生效後，雙方均未再上訴。

法院表示，雖無法完全排除張小麗曾參與部分充值打賞，但現有證據顯示，其父母對相關行為知情甚至放任。法官並指出，若家長利用未成年人退款機制進行虛假訴訟，可能面臨訓誡、罰款，甚至刑事責任。