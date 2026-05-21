湖南爆洪災 村民在橋邊發現遇難者 守候遺體2天結善果

湖南石門縣遭遇極端強降雨釀洪災，造成房屋被沖毀。(取材自澎湃新聞)

湖南石門縣17日起遭遇極端強降雨天氣，壺瓶山鎮等地降雨量突破歷史極值。多名居民表示，洪水來勢極快，深夜短時間內水位暴漲，不少人緊急往高處轉移。一名女性老人在洪水中不幸遇難。一名村民在橋邊發現遺體後，隨即通報並協助處理，經過兩天的守候及等待後，終於讓老人親屬順利接回遺體。

澎湃新聞報導，湖南石門縣山區凌晨暴雨不止，河水迅速上漲，這場突如其來的強降雨，讓多地在數小時內被洪水吞沒。村民覃先生回憶，凌晨時水位一度淹到脖子，只能緊抓窗戶自救。居住在壺瓶山鎮江坪河村的康大爺回憶，他和妻子跑到山坡避險不久，洪水便將他的平房淹沒。

在災情中，壺瓶山鎮管山村村民李先生於18日上午前往江坪河村查看情況時，在一處橋邊發現一名女性老人已無生命跡象。他隨即聯繫四名村民將遺體從洪水中轉移，並報警處理，同時透過社交平台尋找家屬。此後，他與另一名村民輪流在現場守候，持續兩天，最終等到家屬前來認領。

遇難者家屬表示，老人今年78歲。事發前一晚，因雨勢過大，曾暫時前往金家河村村民家中避險，後因未察覺重大風險於凌晨返回住處。不久後當地通知需緊急轉移，但家人已無法與其取得聯繫。當日晚間接獲消息後，家屬確認身分並將遺體接回。目前家中仍有2位老人失聯搜尋中。

此次強降雨造成多地受災。部分地區道路毀壞、通信中斷，救援一度受阻。目前，多部門已投入搶險救援與基礎設施修復工作。

官方通報顯示，截至20日，石門縣共有23個鄉鎮不同程度受災，受災人口超過10萬人，已造成5人死亡、11人失聯，相關搜救仍在進行中。