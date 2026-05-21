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小夫妻同時走了 留下120萬遺產 婆家、娘家為分配翻臉

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高阿姨擦拭眼淚。（取材自大風新聞）
高阿姨擦拭眼淚。（取材自大風新聞）

一場突如其來的車禍，奪走中國一對年輕夫妻的生命，也讓兩個原本親密的家庭，因120萬元（皆為人民幣）款項與遺產分配問題陷入爭議。

大風新聞報導，高阿姨在兒子與兒媳結婚後，曾分三次轉帳給兒媳，每次40萬元，共計120萬元。前兩筆資金已用於購買理財產品，第三筆則在轉帳後不久，兒媳便因車禍過世，尚未投入理財。

事故發生後，女方父母主張，款項既已轉入女兒帳戶，就應認定為贈與財產，屬於女兒遺產的一部分，依法有權繼承。然而，高阿姨則認為，這筆錢只是委託兒媳代為理財，並非贈與。由於轉帳時未註明用途，也未簽署書面協議，雙方因此產生爭執。

律師在檢視相關事證後指出，雖然雙方未簽訂正式合約，但聊天紀錄完整保留委託理財的討論內容，且前兩筆款項確實已用於投資理財，因此足以認定雙方具有「委託理財」的合意。第三筆款項雖尚未投入理財，但性質與前兩筆一致，仍屬高阿姨所有，不應視為對兒媳的贈與，也不屬於兒媳的遺產。

因此，律師認為，該120萬元不屬於兒媳遺產，依法應返還高阿姨，女方父母不得主張繼承。

另外，由於由於高阿姨的兒子與兒媳是在同一場事故中過世，且無法確認誰先離世，法律上會視為「同時死亡」，夫妻彼此不能繼承對方財產。因此，男方遺產由男方父母繼承，女方遺產則由女方父母繼承。

至於婚房，首付絕大部分來自高阿姨，她希望在繼承中多分一些。但律師表示，因兒子與兒媳沒有留下遺囑，原則上仍須依照法定繼承規則平均分配，單純由一方父母支付較多首付款，通常不足以直接取得更多繼承份額。

高阿姨談錢款狀況。（取材自大風新聞）
高阿姨談錢款狀況。（取材自大風新聞）

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