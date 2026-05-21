拒房產查封 南京老賴砌90公分厚墻、焊鋼條…下場慘了

老賴砌厚牆堵門 。（取材自荔枝新聞）

南京一名欠債不還的被執行人，為了阻止法院查封房產，竟深夜闖入遭查封住宅，在屋內砌起約90公分厚磚牆，還以鋼筋焊死門窗、用鐵鍊鎖住防盜窗，企圖阻撓法院執行程序。南京法院近日公布這起案件，涉案男子最終因拒不執行判決罪，被判處有期徒刑6個月。

新浪網根據南京市中級人民法院通報，男子崔某林積欠銀行貸款 本金470萬元人民幣及相關利息，法院判決生效後，仍長期逃避執行，不願還款。法院多次約談並依法公告後，崔男依舊拒不履行義務。

而在明知名下兩處房產已遭法院查封、即將進入拍賣 程序的情況下，崔男竟私自闖入屋內，以磚牆封死入戶門，並將窗戶以鋼筋焊死，導致法院人員無法進入屋內進行房屋估價與後續處置。

南京市鼓樓區法院執行局表示，法院拆除封堵後，崔男又再次砌牆封門，前後共發生兩次，嚴重妨礙執行程序，因此法院將相關線索移送公安機關偵辦。

法院審理後認定，崔男刻意破壞執行程序、拒不履行生效判決，行為已構成拒不執行判決、裁定罪，於2025年12月判處有期徒刑6個月。法院指出，目前涉案房產已重新啟動處置程序。

老賴砌厚牆堵門 。（取材自荔枝新聞）