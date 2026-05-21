我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴蒙示警利率會更高 Fed會議顯示多數官員主張升息列選項

大逆轉？警認定金秀賢「交往未成年」假消息 「橫豎」慘了

拒房產查封 南京老賴砌90公分厚墻、焊鋼條…下場慘了

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老賴砌厚牆堵門 。（取材自荔枝新聞）
老賴砌厚牆堵門 。（取材自荔枝新聞）

南京一名欠債不還的被執行人，為了阻止法院查封房產，竟深夜闖入遭查封住宅，在屋內砌起約90公分厚磚牆，還以鋼筋焊死門窗、用鐵鍊鎖住防盜窗，企圖阻撓法院執行程序。南京法院近日公布這起案件，涉案男子最終因拒不執行判決罪，被判處有期徒刑6個月。

新浪網根據南京市中級人民法院通報，男子崔某林積欠銀行貸款本金470萬元人民幣及相關利息，法院判決生效後，仍長期逃避執行，不願還款。法院多次約談並依法公告後，崔男依舊拒不履行義務。

而在明知名下兩處房產已遭法院查封、即將進入拍賣程序的情況下，崔男竟私自闖入屋內，以磚牆封死入戶門，並將窗戶以鋼筋焊死，導致法院人員無法進入屋內進行房屋估價與後續處置。

南京市鼓樓區法院執行局表示，法院拆除封堵後，崔男又再次砌牆封門，前後共發生兩次，嚴重妨礙執行程序，因此法院將相關線索移送公安機關偵辦。

法院審理後認定，崔男刻意破壞執行程序、拒不履行生效判決，行為已構成拒不執行判決、裁定罪，於2025年12月判處有期徒刑6個月。法院指出，目前涉案房產已重新啟動處置程序。

老賴砌厚牆堵門 。（取材自荔枝新聞）
老賴砌厚牆堵門 。（取材自荔枝新聞）

被執行人犯拒執罪被判6個月。（取材自荔枝新聞）
被執行人犯拒執罪被判6個月。（取材自荔枝新聞）

貸款 拍賣

上一則

小夫妻同時走了 留下120萬遺產 婆家、娘家為分配翻臉

下一則

湖南爆洪災 村民在橋邊發現遇難者 守候遺體2天結善果

延伸閱讀

江西13歲女遭拘禁、脅迫賣淫20多次 主謀竟是她的閨密

江西13歲女遭拘禁、脅迫賣淫20多次 主謀竟是她的閨密

重慶百年馬家洋房再拍 限中籍買家、不得轉讓外國人

重慶百年馬家洋房再拍 限中籍買家、不得轉讓外國人
慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東

慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
中國於今年5月1日起，給予對53個非洲國家全面零關稅待遇。唯一被排除的非洲國家，正是賴總統率團出訪的我非洲友邦史瓦帝尼。圖為賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

2026-05-19 10:25

超人氣

更多 >
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨