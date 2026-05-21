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山西「明代長城」被毀 牆體攔腰斷 煤企停業、4人刑拘

中國新聞組／即時報導
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被破壞的明長城。(取材自遼瀋晚報)
被破壞的明長城。(取材自遼瀋晚報)

山西忻州寧武縣明長城遭露天煤礦長期破壞，事件持續延燒。當地官方20日通報，已責令涉事企業神達朝凱煤業停產整頓，並對4名相關責任人採取刑事強制措施。同時，針對監管失職問題，紀檢監察部門也已介入調查，將依法追責。

觀察者網報導，寧武縣政府表示，近日媒體曝光神達朝凱煤業涉嫌越界採礦、違規排渣及私自開挖運輸通道等問題後，縣委、縣政府高度重視，已成立專案小組全面核查。根據目前調查結果，涉事人員涉嫌非法採礦及損毀文物，後續將移送檢方審查起訴。

事件之所以引發關注，是因遭破壞的遺址為明代長城的重要一部分，屬山西省級文物保護單位。媒體報導指出，神達朝凱煤業長期在礦區周邊違規開採，導致多段長城牆體坍塌，甚至遭「攔腰截斷」，部分文物已受到不可逆損害。

公開資料顯示，寧武縣境內現存約39公里明長城，多為夯土結構，是明代晉北防禦體系的重要遺存。按照規定，長城本體兩側10公尺內屬保護範圍，外圍200公尺則為建設控制區，現場也設有界樁與文物保護告示牌。

然而，從媒體曝光畫面可見，礦區周邊地貌遭大規模開挖，部分長城遺址已嚴重受損，現場滿目瘡痍。外界質疑，相關破壞行為長期存在，監管單位卻未及時制止。

對此，寧武縣官方表示，將持續深入調查，依法追究相關責任，並加快推動整改與修復工作，同時感謝媒體監督。

遙感衛星技術圖片證實明長城被破壞。(取材自遼瀋晚報)
遙感衛星技術圖片證實明長城被破壞。(取材自遼瀋晚報)

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