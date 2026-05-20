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女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

中國新聞組／即時報導
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一名男子結婚八年，發現三個女兒都不是親生的。（取材自小莉幫忙）
一名男子結婚八年，發現三個女兒都不是親生的。（取材自小莉幫忙）

一名李姓男子（化名）指控，自己與妻子結婚8年，卻在近期親子鑑定中發現，家中3名女兒皆非親生。李先生坦言，得知結果當下「整個人徹底崩潰」，目前已考慮循法律途徑維護自身權益，並希望爭取大女兒撫養權。

河南廣播電視台民生頻道「小莉幫忙」報導，李先生和妻子是在2017年認識，兩人交往三、四個月後女方稱已懷孕，兩人於是領證。2018年9月份，大女兒出生，一家人的生活其樂融融。可知道2024年，大女兒的一句話讓他感到不對勁。

李先生稱，母親帶娃的時候聽到孩子說，妻子曾帶女兒和一個陌生男人去水世界遊玩。「他倆在一起還拍照，玩得比較忘情的時候，女兒還差點溺水！」但妻子對此解釋二人只是朋友關係。

幾天後，李先生父親再次發現一名陌生男子帶著兒媳從街頭路過，李先生對此產生懷疑，「從手機上查到她打車去酒店開房的行程，以及看到她給別的男人買衣服的記錄，從行車記錄儀上發現妻子和陌生男人約會、打電話……」。

就當李先生決心離婚時，妻子拿出了一張B超報告，稱懷了一對雙胞胎。「看在雙胞胎的面子上，當時選擇原諒她，決定好好去過這個日子。」李先生表示。

本以為有了三個女兒後，妻子能回心轉意。但直到今年4月，李先生發現，妻子經常會突然拔掉家中的攝像頭，聯想到幾年前她出軌會關掉行車記錄儀，兩人因此發生爭吵。李先生愈想愈不對勁，決定做親子鑑定。

拿到鑑定結果的那一刻，李先生崩潰了：三個孩子都不是自己親生的。但他表示，希望能獲得大女兒的撫養權，讓孩子能夠得到妥善安置，不願意讓孩子因此受到影響。

律師表示，如果該男子所述屬實，女方婚內出軌並隱瞞三名子女非男子親生的事實，則構成欺詐性撫養，男方憑親子鑑定報告可以依法提起親子關係否認之訴，同時有權提起離婚，可主張返還多年來支出的撫養費、鑑定費等，還可以要求女方承擔精神損害賠償，分割夫妻共同財產時，可要求法院對過錯方少分或不分。

河南 親子

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