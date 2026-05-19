我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁24工時案卡關 護理員轟曼達尼「挑撥離間」

MTA與工會達協議 長島鐵路3天罷工落幕 周二中午復駛

沒錢買回程票？中國女遊客闖吉隆坡機場 躺地大鬧被抬走

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察...
2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察強行抬走。（視頻截圖）

一名中國女遊客在馬來西亞吉隆坡國際機場，因沒有回程機票而企圖硬闖自動通關閘門，遭安檢躺在地上人員攔下。該女子在過程中情緒激動並拒絕配合，不斷尖叫、扭動且高喊「不要」與「不要推我」，甚至一度躺在地上，最終被四名執法人員合力抬離現場並遭到拘捕，面臨最高兩年的監禁。

香港01報導，網路上近日流傳一段影片，顯示一名女子在吉隆坡國際機場大鬧而遭執法人員抬走，引發熱議。星洲網報導，機場警方證實這名女子來自中國，事件發生於16日下午，地點在第一航廈的離境區。警方調查顯示，該名涉事女子於上個月30日入境馬來西亞後與友人旅遊，但她卻因沒錢購買回國機票，因此企圖硬闖自動通關閘門。

另據ETtoday報導，社群平台Threads流傳的影片顯示，該名女子與工作人員發生肢體衝突，對工作人員的查驗表現出攻擊性行為，拒絕配合且情緒激動，最終遭四名女輔警合力抬走。現場有不少遊客圍觀，亦有路人以手機拍攝。

2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察...
2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察強行抬走。（視頻截圖）

馬來西亞當地警方表示，女子被安檢人員攔下檢查時表現激動，最終遭警員拘捕。

該事件也引發網友熱議。不少網友對該名女子沒錢買機票的說法表示質疑，「她溜進去有啥意義，沒有機票不讓登機，也沒有座位。」、「溜進去有什麼用？瞎扯淡估計是因為闖進國際區而被捕，而不是沒有機票。」

警方已於17日將涉案女子帶往雪邦法庭申請延扣助查。吉隆坡國際機場警區主任表示，警方已援引1959年禁區及禁地法令第7條文展開調查；在此條文下，任何人在未獲授權或許可的狀態下，擅自闖入、逗留或在禁區內進行違規行為即屬違法，一旦罪名成立，可處以1000令吉罰款，或最高兩年監禁，或兩者併罰。

2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察...
2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察強行抬走。（視頻截圖）

香港 機票

上一則

寧波商場舉辦「偷吃大賽」掀回憶殺…想當年被老師抓包

下一則

中國外交部：中美同意展開人工智慧政府間對話

延伸閱讀

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
8名中國人未經許可在泰國拍攝短劇 遭警方突檢被捕

8名中國人未經許可在泰國拍攝短劇 遭警方突檢被捕
洛杉磯飛上海航班半路急降 疑乘客失控鬧事

洛杉磯飛上海航班半路急降 疑乘客失控鬧事
男子機上趁女乘客熟睡伸鹹豬手 被抓包後還留恐怖「情書」

男子機上趁女乘客熟睡伸鹹豬手 被抓包後還留恐怖「情書」

熱門新聞

中東不少國家紛紛裝起中國的太陽能板。（取材自觀察者網／星海情報局官方帳號）

不怕停電…中國太陽能板大受歡迎 在這國被當高檔嫁妝

2026-05-14 07:30
美國國防部長赫塞斯（右）14日在歡迎川普的國宴場邊，與中國國防部長董軍（左）談話。（美聯社）

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

2026-05-15 22:10
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

2026-05-14 22:02
61歲的順絡電子董事兼總裁施紅陽。（取材自每日經濟新聞）

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

2026-05-16 07:30
中美兩國元首5月14日舉行會晤，宣布中美經貿團隊達成了總體平衡積極的成果。（新華社）

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

2026-05-16 08:50
樊振東壓力大一臉嚴肅。（視頻截圖）

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

2026-05-17 21:05

超人氣

更多 >
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長
你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為

你家裡的中國製造電視 可能在監控你的行為