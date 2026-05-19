沒錢買回程票？中國女遊客闖吉隆坡機場 躺地大鬧被抬走

2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察強行抬走。（視頻截圖）

一名中國女遊客在馬來西亞吉隆坡國際機場，因沒有回程機票 而企圖硬闖自動通關閘門，遭安檢躺在地上人員攔下。該女子在過程中情緒激動並拒絕配合，不斷尖叫、扭動且高喊「不要」與「不要推我」，甚至一度躺在地上，最終被四名執法人員合力抬離現場並遭到拘捕，面臨最高兩年的監禁。

香港 01報導，網路上近日流傳一段影片，顯示一名女子在吉隆坡國際機場大鬧而遭執法人員抬走，引發熱議。星洲網報導，機場警方證實這名女子來自中國，事件發生於16日下午，地點在第一航廈的離境區。警方調查顯示，該名涉事女子於上個月30日入境馬來西亞後與友人旅遊，但她卻因沒錢購買回國機票，因此企圖硬闖自動通關閘門。

另據ETtoday報導，社群平台Threads流傳的影片顯示，該名女子與工作人員發生肢體衝突，對工作人員的查驗表現出攻擊性行為，拒絕配合且情緒激動，最終遭四名女輔警合力抬走。現場有不少遊客圍觀，亦有路人以手機拍攝。

2026年5月16日，一名中國女子沒有機票，闖入馬來西亞吉隆坡機場離境區，被警察強行抬走。（視頻截圖）

馬來西亞當地警方表示，女子被安檢人員攔下檢查時表現激動，最終遭警員拘捕。

該事件也引發網友熱議。不少網友對該名女子沒錢買機票的說法表示質疑，「她溜進去有啥意義，沒有機票不讓登機，也沒有座位。」、「溜進去有什麼用？瞎扯淡估計是因為闖進國際區而被捕，而不是沒有機票。」

警方已於17日將涉案女子帶往雪邦法庭申請延扣助查。吉隆坡國際機場警區主任表示，警方已援引1959年禁區及禁地法令第7條文展開調查；在此條文下，任何人在未獲授權或許可的狀態下，擅自闖入、逗留或在禁區內進行違規行為即屬違法，一旦罪名成立，可處以1000令吉罰款，或最高兩年監禁，或兩者併罰。