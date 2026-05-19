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武漢公職男瞞婚史 騙女主播170萬買19金條「根本詐騙」

中國新聞組／北京19日電
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陳潛幫劉琳購買的19根假金條。（取材自上游新聞）
陳潛幫劉琳購買的19根假金條。（取材自上游新聞）

湖北武漢近日傳出一起涉及假金條與感情糾紛事件，一名30多歲的公職人員陳潛（化名）與網路女主播劉琳（化名）相戀，交往期間以協助投資理財為名，使用劉琳交付的170萬元（人民幣，下同，約25萬美元）購置金條，沒想到19根金條全是假的。除此之外，劉琳發現陳潛隱瞞已婚身分，事件曝光後，網友直呼這不只是感情糾紛，「根本是詐騙」。

上游新聞報導，劉琳表示，她早年曾與陳潛交往，之後分手，直到2025年11月，兩人重新恢復聯繫並再次確立戀愛關係。交往期間，陳潛始終稱自己未婚。

2026年1月，陳潛稱自己掌握特殊黃金採購渠道，可低價購入投資金條。之後，劉琳分三次向他交付現金，總計170萬元，陳潛則陸續交付19根金條，其中兩根以婚嫁用途贈送給劉琳。

劉琳表示，5月12日她取出其中一根金條前往金銀加工店準備製作飾品，卻發現金條內部呈現銅質底色，懷疑金條有問題。她隨即將情況告知陳潛，他表示可透過指定渠道兌換黃金或現金，同時轉發與賣家的聊天記錄，試圖安撫劉琳情緒。

5月13日，兩人約定一同辦理金條兌換手續，但陳潛以相關人員已下班為由拖延時間。當晚兩人外出用餐，陳潛幫劉琳拿手提包，返家後劉琳發現裝有19根金條的手提包遺失，立即報警。

事發後，陳潛主動提出願意承擔110萬元損失，並先轉帳10萬元，劉琳則簽下收據。隔日，轄區派出所通知有民眾拾獲遺失包包，19根金條均在包內。

然而，就在尋找金條期間，劉琳意外得知陳潛其實已婚。5月15日清晨，劉琳醒來後發現陳潛已離開住處，自己平時使用的兩支手機也不見蹤影。她之後借用朋友手機登入社群帳號，發現自己已被陳潛拉黑。

之後雙方前往武漢市塔子湖派出所協調糾紛。據了解，陳潛到場後，其委託律師曾出示一份載明「110萬元已收訖」的收據文件，但劉琳當場表示，自己實際只簽署過10萬元的收據，並懷疑內容遭修改。

在警方調解與執法記錄儀全程錄影下，陳潛最終承認多項事實，包括隱瞞已婚身分與劉琳交往、明知金條有問題仍交付對方，以及私自拿走對方手機並刪除聊天紀錄等。他同時表示，自己也是此次金條交易的受害者。

離開派出所後，劉琳攜帶19根金條前往專業鑑定店檢驗，店員連續檢測兩根後，確認均為假金條。劉琳之後透過微信告知陳潛檢驗結果，對方則回覆：「那就是全假的，損失都我來承擔。」

同日下午，陳潛歸還兩部手機。5月18日，劉琳透露，已委託律師處理後續事宜。經雙方律師協商後，陳潛已全額退還170萬元，另支付18萬元精神損害撫慰金，雙方糾紛告一段落。

此外，當地紀委監委部門表示，已正式受理相關問題線索，將針對涉事公職人員是否涉及違規違紀行為展開調查。

武漢

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