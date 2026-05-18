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車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

中國新聞組／北京18日電
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涉案車輛。（取材自新黃河）
涉案車輛。（取材自新黃河）

河北承德市一名碩士畢業的王姓男子，因與初次見面的女網友在車內發生性行為被控強姦罪，女網友一口咬定自己被暴力脅迫性侵，而在收了劉男母親給她的30萬元（人民幣，下同）「諒解金」後，她5次改口稱是自願和劉男發生關係，但最近又翻供堅稱被性侵。由於劉女11次筆錄中多次都表達了未同意與王男發生性關係，法官依強姦罪判處王男3年徒刑、緩刑4年，王男不服已提出上訴。

據新黃河報導，一審判決書顯示，被告王明（化名）1995年出生，碩士研究生學歷，某公司職工。王明與劉麗（化名）2024年10月在網路上相識，雙方均是單身。法院查明，2025年1月26日，王明回承德老家過年，雙方當晚9點多第一次見面，王明駕車接上劉麗後把車停在停車場，兩人坐到車輛後排互相聊天、摟抱、親吻，劉麗同意給王明進行口部親密行為。

之後，兩人下車在停車場附近的藥房購買避孕套，王明提出去酒店，劉麗未同意，之後回到車上共同坐到後排再度互相摟抱、親吻，劉麗再為王明口部親密行為一次。在劉麗明確表明不願意發生性關係下，王男仍使用暴力、威脅手段強行與劉女發生了性關係，劉女報警，後來接受劉男家屬賠償並出具了刑事諒解書。

王明陳述，兩人採用女方背對方式發生性關係後，因避孕套問題起了爭執，對方才突然暴怒，開始互相撕扯，自己遭到對方掐脖、打臉、掐下體等傷害，沒有故意傷害對方。

劉麗則陳述，她明確拒絕與對方發生性關係，「王明叫我去酒店的時候，我都說了我不想，我不想和他發生性關係，他去買避孕套的時候，我跟他說買了也沒用」，但王明用手按住她的脖子，打了她的左臉兩巴掌還辱罵她，強行和她發生了性關係，她反抗時，雙手手腕淤青、右下臂有劃傷、小腿淤青。

據王明母親陳述，2025年3月21日，她向劉麗賠禮道歉並支付30萬元現金後，對方表示諒解也簽署了刑事諒解書。

在一審判決書被害人陳述部分中，劉麗先後共做了11次筆錄。前4次皆表示「在其本人不同意的情況下，王明仍強行與其發生了性關係」。此後在2025年3月29日、4月26日、5月25日、6月14日、7月21日5次陳述中，劉麗均聲稱和王明發生性關係是自願的，諒解王明是因「不想讓他受到這麼大的處罰」、「自己想通之後覺得當時應是我自願的」等。

同年7月24日，劉麗翻供，稱「發生性關係係其自願情況不屬實」，指「我當時也是覺得我諒解王明了，也算是自願的了，但現在知道諒解了和自願是兩回事」。7月30日，劉麗在陳述中再次表示被王明強姦情況屬實。

2025年12月25日，承德市雙橋區法院針對此案作出一審判決。法院認為，被告人王明採用暴力、威脅手段強行與劉麗發生了性關係，其行為已構成強姦罪。被告人家屬與被害人達成和解協議可酌定從輕處罰。且被告人為初犯有悔罪表現，可以宣告緩刑。依刑法判決王明犯強姦罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。

王明辯護律師指出，鑑於被害人前後陳述互相矛盾，對本案關鍵定性「是否違背婦女意志發生性關係」這一重要事實陳述完全相反，本著疑罪從無原則，不能將其作為認定被告人構成強姦罪的定案依據。5月14日，王明已提出上訴，該案二審已於3月30日在承德中院開庭審理，法院未當庭宣判。 

涉案車輛後排的車震現場。（取材自新黃河）
涉案車輛後排的車震現場。（取材自新黃河）

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