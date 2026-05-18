看到別人戴綠帽新聞 陝男也為3女兒驗DNA 結果讓他崩潰

「山東青島男子養了11年的3個孩子2個非親生」當事人吐槽視頻，讓住陝西的韋先生也跟著崩潰。（視頻截圖）

就是這麼巧。陝西一名男子與妻子結婚8年，兩人育有3個女兒，雖然不時吵架，一家五口還算美滿。近日他在網上偶然刷到「山東男子養了11年的3個孩子2個非親生」新聞案例，瞬間起了疑心，尤其妻子曾幾次夜不歸宿，讓他愈想愈懷疑自己是不是被戴了綠帽，於是做了親子 鑑定，結果真的讓他崩潰：3個女兒沒有1個是他親生，人生都被毀了。

據都市頻道報導，家住陝西的韋先生與妻子於2018年結婚，婚前妻子已懷有大女兒，婚後又生下一對雙胞胎女兒，目前雙胞胎僅9個月大。多年來，韋先生負擔家中主要經濟來源，不僅上交薪資，還長期分擔家務與照顧孩子，深信自己擁有幸福家庭。

然而，韋先生表示，妻子近年行為逐漸異常，經常以「陪閨蜜」為由外出，一周甚至有4天不在家，部分時間還夜不歸宿。更讓他起疑的是，妻子每次外出前，都會刻意拔除車內行車記錄器記憶卡，甚至關閉家中監視器，疑似刻意隱藏行蹤。

雖然心中曾有疑慮，但考量孩子與家庭，韋先生選擇一再容忍與信任。直到近期夫妻爭吵升高，妻子突然離家，他又在網路上看到山東青島一名男子「養了11年的3個孩子2個非親生」新聞報導，決定進一步確認真相。

韋先生隨後私下帶著雙胞胎前往第三方機構進行親子鑑定，結果顯示兩名孩子均與他不存在親子關係。難以接受的他，又替8歲的大女兒進行檢測，最終結果同樣顯示「排除親子關係」，3名女兒皆非其親生。

消息曝光後，不少網友對韋先生遭遇表示同情，認為其多年付出與情感投入遭到嚴重背叛。也有法律界人士指出，若最終經司法鑑定確認結果屬實，妻子在婚姻存續期間與他人生育子女並長期隱瞞，恐涉及「欺詐性撫養」。

律師表示，韋先生除可依法提起離婚訴訟外，也有權向妻子請求返還多年來支付的撫養費、教育費及其他相關支出。不過，由於目前僅為第三方隱密鑑定結果，仍須透過法院指定的司法鑑定程序，才能作為正式法律依據。

目前，韋先生表示已委託律師處理後續法律程序，但妻子疑似已失聯，電話與訊息均無回應，相關案件仍待進一步調查釐清。