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廣西柳州5.2地震 部分房屋倒塌 已致3人失聯

中國新聞組／即時報導
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廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震，導致部分房屋倒塌，目前已知有4人送...
廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震，導致部分房屋倒塌，目前已知有4人送醫，3人失聯。（中新社）

廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震，根據新華社最新報導，初步統計當地已有4人送醫，3人失聯，當地應急、消防、公安等部門正在全力開展救援工作。

中新社指出，據廣西地震局通報，震中位於柳州柳南區太陽村鎮，目前已造成該鎮7棟沿街自建房屋倒塌，有人員被困，部分房屋出現開裂。柳州、南寧、桂林、貴港、梧州、河池、來賓等城區均有明顯震感。

中新社記者18日2時40分趕到太陽村鎮時，看到部分民房倒塌或開裂，當地消防、公安等大批救援人員正在緊急救援。 

「轟隆一下就塌了！」太陽村村民黃女士告訴中新社，她當時正在家中睡覺，被母親的喊聲驚醒，趕緊逃出。她家沒有人員傷亡，但發現前面一排房子都倒了，許多鄰居也紛紛跑出家門。 　　

報導稱，地震發生後，柳州市區許多居民前往廣場空曠處避險。柳州市市民廣場附近已有大批民眾在廣場上搭起帳篷避險，周邊道路也停滿了汽車。

柳州市民劉所菊說，她在睡夢中被地震搖醒，「看見風扇不停搖晃，趕緊穿好衣服下樓」。柳州市民黃女士則表示，5月17日已經感受到多次地震，這次5.2級最強烈。「全家人都被晃醒了，很害怕，現在帶著帳篷打算今晚睡廣場上。」 　　

廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震後，不少民眾因不敢待在家裡，紛紛前往...
廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震後，不少民眾因不敢待在家裡，紛紛前往空曠處搭帳篷過夜。（中新社）

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