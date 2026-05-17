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江蘇男駕駛昏迷踩到油門追尾 前車佛心女「死死抵住」

中國新聞組／北京17日電
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多名路人嘗試救援。（取材自極目新聞）
多名路人嘗試救援。（取材自極目新聞）

江蘇泰州靖江市一處路口日前發生驚險意外，一名男駕駛在開車途中突然昏迷，腳仍踩在油門上，導致車輛追撞前車後持續空轉。遭追撞的前車女駕駛發現異狀後，未將車輛駛離，而是以車尾抵住失控車輛防止繼續前進，直到路人破窗救人。當地官方表示，男子目前生命徵象穩定，暫無生命危險。

極目新聞報導，現場多段影片顯示，一輛疑似失控的轎車持續轉動輪胎，發出刺耳磨胎聲，但因前方車輛頂住其車頭，車輛無法繼續向前衝撞，多名路人則圍在車旁設法救援。

事發地附近一名商戶表示，14日下午聽見外頭有人呼救，出門後發現兩輛車在路口追尾僵持，後車男駕駛已陷入昏迷，但車輛並未熄火。她說：「車內只有男司機一人，大家拿石頭、破窗器等工具砸窗，打開車門後趕緊救人。」

▲ 影片來源：youtube平台＠renwu.movie.society（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

該商戶指出，「救護車趕來時，我看到男子的手已能活動，也慢慢恢復了自主呼吸。」另有附近商戶證實，當時失控車輛車門上鎖，無法直接開啟，現場民眾還曾在車輪前放置障礙物，避免車輛繼續前進。

遭追撞的前車女駕駛事後回憶，她當時正在路口停等紅燈，突然感覺後方車輛連續撞擊。她下車查看後，發現男駕駛已失去意識，但腳仍踩著油門。

她表示：「如果我的車開走了，對其他路人很危險。」因此她選擇留在原地，用自己的車輛「死死抵住」後方失控轎車，避免事故擴大。

靖江市相關部門工作人員表示，男駕駛是在昏迷狀態下輕踩油門，導致車輛持續向前推進；前車女駕駛察覺異狀後立即拉起手煞車固定車輛，周邊民眾則協助破窗救援。

官方指出，目前男子生命徵象平穩，後續相關處理工作仍在進行中。

多名路人嘗試救援。（監控視頻截圖）
多名路人嘗試救援。（監控視頻截圖）

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