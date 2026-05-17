粵女提醒鄰居「別在門口放垃圾」 被凌晨撬鎖破門毆打

影片中，在一小區單元樓27樓的樓道間，一住戶門上貼的春聯被撕碎，丟在地上。入戶防盜門旁，貼著「別在我家門口放垃圾，27XX房」。（視頻截圖）

廣東深圳一名女子，因提醒鄰居別在她家門口放垃圾，卻被對方凌晨撬鎖破門毆打。

根據廣東省深圳市龍崗區法院出具的「刑事判決書」顯示，法院認為，公訴機關的指控成立，鄰居鄭某有自首情節，可以從輕處罰；被告人認罪認罰，可以從寬處理。鄭某犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑七個月。

華商報報導，事發2025年11月23日，當事人林女士說，自己單身，是一名上班族。家中養了兩隻貓，因為貓晚上會跑來跑去，她便養成了戴耳塞睡覺的習慣。

林女士表示，當天她看到門口被丟垃圾後，便寫下字條，希望提醒一下女鄰居鄭某。11月24日凌晨4時，鄭某回家後，疑因醉酒，看到字條很惱火，便聯繫了開鎖師傅，「她說，自己男友出軌了，在我家和我在一起。鎖匠就把我家門鎖撬了。」

鄭某衝入林女士家中，對其進行了掌摑、拖拽等。林女士回憶，當時，她還沒搞清狀況，以為雙方有誤解，想勸對方冷靜一下，「她直接把我拽到客廳。我當時沒穿衣服，房子門口有一名男子，是她叫來的幫手。」

據報導，事發後，林女士第一時間報警，「開鎖的鎖匠聽說被行政拘留了，女鄰居當天就被警方帶走。」

根據相關文書顯示，鄭某1992年生，戶籍地在安徽。2025年11月25日被刑事拘留。

林女士表示，鄭某疑因醉酒，看到字條很惱火，便聯繫了開鎖師傅，鎖匠就把她家門鎖撬了，鄭某衝入她家中，對其進行了掌摑、拖曳等。（視頻截圖）

檢方指控，鄭某與林女士因扔垃圾的問題長期存在矛盾。2025年11月24日凌晨4時，鄭某回家看到林女士留的字條後情緒激動，通過微信聯絡開鎖業務的黃某，支付定金，以懷疑男友出軌為由，讓黃某打開林女士家門。

鄭某進入林女士家時，林女士正睡覺。鄭某與林女士發生了爭執和打鬥，雙方後續再次在走廊互相辱罵和毆打。經鑑定，兩人均為輕微傷。

檢方認為，鄭某非法侵入他人住宅，應當以非法侵入住宅罪追究其刑事責任，建議判處有期徒刑七個月。

對此，鄭某認罪認罰。其表示，係鄰里矛盾引發的行為，自己主觀惡性較小，且其家庭情況特殊，需要照顧精神殘疾的女兒，懇請酌情考慮量刑。

報導稱，林女士說，今年6月，鄭某即將出獄，由於此前不懂法，她在刑事追責過程中，沒有提起民事賠償訴請。目前，因鄭某家屬不願賠償，她決定提起民事訴訟。

對此，林女士房屋所在小區物業稱，事發前，沒聽說兩名住戶有什麼矛盾。事發後，才知道係因垃圾問題所引發，鄭某家人已經辦理了退租手續。