中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

畫面顯示，該男子拿出護照放在機器上之後，未等機器識別，他便情緒失控，用腳猛踢透明閘門。（視頻截圖）

泰國 曼谷近日發生一起出境旅客大鬧機場事件，一名30歲的中國籍男子在經過自動通關閘門時，因操作錯誤未能順利通過，竟情緒失控狂踢閘門，並以中英雙語辱罵上前制止的機場工作人員與移民 局官員。泰國當局已正式提起訴訟、要求該男子賠償45萬泰銖（約人民幣9.8萬元），並將其列入黑名單，終身禁止入境泰國。

綜合泰國媒體報導，事件發生於5月13日下午2時35分，現年30歲的中國籍男子鄭立偉（音譯，Liwei Zheng）原計畫搭乘春秋航空 9C7282航班飛往上海，但在經過素萬那普機場自動查驗通道時，因未按照機器的正確操作指示，導致機器無法運作。

機場監視器畫面顯示，鄭立偉當時先將登機證放在需要掃描護照的感應區，導致系統無法識別，閘門並未開啟，他情緒失控，用腳猛踢透明閘門。隨後他繼續等待了幾秒，看到機器仍未運作，便轉往另一台閘門再次嘗試，但依舊因掃描方式錯誤遭系統拒絕。鄭立偉再次以暴力踢開閘門，未經正常查驗強行闖入機場管制區。

出境移民局官員與機場安全人員見狀，隨即上前將其攔下，然而，鄭立偉用中文和英文飆髒話痛罵移民官員，並試圖與官員發生肢體衝突。警方指出，在雙方僵持之際，鄭立偉同行的妻子拉住了他，並上前試圖安撫，事態才得到控制。

針對此起事件，泰國警方與司法當局已展開法辦程序，調查人員於5月15日正式向北欖府地方法院提起訴訟。依據泰國「刑法」第358條，泰國當局以「毀損他人財物罪」（破壞財產）對鄭立偉提出控告，該罪名最高可面臨三年監禁、最高6萬泰銖（約人民幣1.3萬元）罰金，或兩者併罰。此外，警方指出其可能另被加控「侮辱公務員罪」（侮辱執行公務官員罪），最高可判處一年有期徒刑或2萬泰銖（約人民幣4379元）罰金。

除了需要承擔刑事責任，泰國當局也要求鄭男全額賠償受損的機場自動查驗系統，預計金額高達45萬泰銖。

泰國移民局局長同時宣布，鄭男破壞公共財物與攻擊執法人員的行為嚴重，已下令撤銷其簽證，並將他列入移民局系統的「黑名單」，永久禁止其再次入境泰國。泰國官方表示，在所有法律刑事訴訟程序與賠償完成之前，該男子已被限制離境，待案件審理結束後，將會被依法驅逐出境。