盲女在盲道被撞大反轉…是擺拍 2嫌影響惡劣被刑拘

盲女盲道被車撞事件當事人。(視頻截圖)

一段「盲人女孩在盲道上被逆行電動單車撞傷」的視頻日前引起社會關注，不少轉發、留言的網友表示希望警方能夠依法嚴懲撞人者，也有部分網友對視頻的真實性發出質疑。北京警方16日發布消息，被撞視頻係擺拍，兩名當事人劉某（男，26歲）和江某某（女，24歲）已被刑拘。

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央視新聞報導，5月初，一個名為「抱抱盲兔」的網友，在抖音 等平台上傳了一段自己在北京盲道上被逆行電動單車撞傷，盲杖掉落的視頻。視頻中的撞人者不僅沒有道歉，還指責被撞的盲人女孩「不看路」。

該視頻一經發出，立即引起了社會關注，不少網友留言表達了對被撞盲人女孩的同情，並希望有關部門對撞人者從嚴懲治。北京交警官方帳號也在該視頻下留言，表示將盡快核實情況依法處置。

之後「抱抱盲兔」回覆稱，該視頻是很久之前拍攝的，並且已經收到了當事人道歉，也有相關部門進行了聯繫。隨後不久，刪除了這段視頻。

盲女盲道被車撞。(視頻截圖)

對此，有些網友對視頻的真實性提出了質疑。有的網友認為視頻中盲人女孩和撞人者的對話感覺怪怪的，不符合正常邏輯。面對「不看路」的指責，應該回應「我是盲人」，而不是「我走的是盲道」。還有網友表示這名盲人女孩在後續買完藥打車離開的時候，手機界面上有「五一」假期活動的廣告，推斷視頻拍攝應該是「五一」前後。這和她本人聲稱視頻是很久之前拍攝的說法互相矛盾。

經過調查，北京警方16日發布消息，劉某（男，26歲）和江某某（女，24歲）為吸粉引流、博取關注、牟取私利，在朝陽區某路旁虛假擺拍「盲人在盲道行走被電動單車撞擊並遭騎車人斥責」內容，並通過短視頻平台對外發布，誤導大量網民關注和討論，造成惡劣影響。上述二人被公安機關依法採取刑事強制措施。