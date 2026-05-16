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廣東男騙養逾20小狗供自家烈犬練撕咬 「死了還在搶」

中國新聞組／北京16日電
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廣東東莞一名男子長期領養犬隻後，供家中烈性犬進行撕咬訓練。圖為冰櫃。（取材自澎湃...
廣東東莞一名男子長期領養犬隻後，供家中烈性犬進行撕咬訓練。圖為冰櫃。（取材自澎湃新聞）

廣東東莞一名羅姓男子涉嫌透過社群平台營造「愛狗家庭」形象，長期領養犬隻後，供家中烈性犬進行撕咬訓練，變成磨牙與訓練工具。目前已有十餘名犬主聯合控告，警方已刑事立案。根據當事人提供影片，其中一段畫面可見兩隻柴犬爭奪撕咬一隻白色小狗，旁邊男子還說出「已經死了，還在搶」。

綜合大風新聞、羊城晚報報導，多名犬主表示，羅某某會在網路上以愛狗人士身分接觸送養者，取得犬隻後，通常在兩天內就將原主人封鎖。志願者陳女士指出，羅某某之後會讓家中以杜賓犬為首、受過訓練的烈性犬對領養來的狗進行撕咬與捕獵訓練，「狗狗變成烈性犬的磨牙工具、訓練工具」。

犬主王夢夢（化名）因工作因素，曾將愛犬送養給羅某某，直到一年後才得知相關情況，對此感到懊悔與自責。

另一名犬主王清怡（化名）表示，自己因工作變動，曾將兩隻柴犬送養。起初羅某某每日都會傳送犬隻近況，但約一個月後，突然稱其中一隻柴犬走失，之後不久便將她封鎖。她表示，後來在短影音平台看到羅某某發布其他小狗遭撕咬的影片後，才開始擔心自己的狗可能也遭遇相同情況。

根據志願者說法，已知自2018年至今，至少有20多隻犬隻遭羅某某領養，其中包括柴犬、德國牧羊犬等犬種，也有部分價格較高的名犬。這些犬隻大多由飼主飼養多年，因工作或生活因素無法繼續照顧而選擇送養，雙方若有金錢往來，也多為交通等小額費用。

報導指出，2023年前後已有犬主發現異狀並報案，但當時未獲立案。目前已有十餘名犬主聯合提告。東莞市公安局茶山派出所工作人員表示，羅某某已被依法扣留，案件仍在調查中。

廣東東莞一名男子長期領養犬隻後，供家中烈性犬進行撕咬訓練。（取材自羊城晚報）
廣東東莞一名男子長期領養犬隻後，供家中烈性犬進行撕咬訓練。（取材自羊城晚報）

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