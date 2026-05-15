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Fox主持北京違停2分鐘收40美元罰單 怨監控太多惹群嘲

中國新聞組／北京15日電
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網傳視頻顯示，拜爾和他的拍攝團隊在北京街頭車道上行走。（取材自微博）
網傳視頻顯示，拜爾和他的拍攝團隊在北京街頭車道上行走。（取材自微博）

美國福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）和團隊13日在北京報導美總統川普訪華期間，據中媒報導，他在鏡頭前抱怨北京街頭遍布攝像頭，今年就新增了1500台，監控幾乎無處不在，他團隊司機僅違規停車兩分鐘，就通過手機收到了40美元（約人民幣272元）罰款通知。事件經報導後引來不少網民群嘲，反嗆「活該」、「請先遵守法律，在美國違停罰金更高」，而且北京違停罰款不到30美元，質疑拜爾的40美元「差價被誰賺走了？」。

綜合今日俄羅斯、網易新聞報導，當地時間5月13日，拜爾在北京街頭上抱怨，稱僅今年，北京就新增了1500個攝像頭，自己身處海淀站外，僅一個角落就能數出至少20個攝像頭，它們無所不知，直言 「老大哥正在觀看」，這裡沒人敢亂穿馬路，因為他們會立刻收到罰單。

拜爾並稱，事實上，他們的司機因違規停車兩分鐘，他的手機就收到了一條短信，短信說他因為被攝像頭拍到違規停車被罰了大約40美元，而這一切都被攝像頭清晰記錄。 

這段節目片段被分享至社交平台後，立刻引來大量網民評論，據報導，不少網民對拜爾的抱怨嗤之以鼻，有網民直言，因違法被處罰卻心生不滿，實在不符合常理，這恰恰反映出部分人對規則的漠視，以及部分美媒在報導中國相關新聞時的雙重標準。

有網民質疑稱，路面監控攝像頭自動識別違停行為後，系統向司機發送處罰通知，罰款金額應是200元人民幣（約合30美元），但這位主持人聲稱支付40美元，「其中的差額誰賺走了？」，部分評論調侃：「是否用於肯德基瘋狂星期四？」。

而且，多名北京網民指出，當地交通執法流程為先短信警告駛離，超時未移車才處罰，「兩分鐘即罰」不符合常規操作，有網民表示：「我收到過提醒短信，拒不離開才會罰款」。反觀該團隊，據網傳視頻，該主持人直接走在了車道中央，即使聲稱收到了罰款短信，還是繼續穿梭在車陣中，這是「公然違法」，質疑其團隊在非機動車道攔路拍攝是「製造混亂假象」，凸顯對當地交規的漠視，「只要守法何懼監控？」。

還有網民指出，紐約、華盛頓、倫敦等全球主要城市，均依靠攝像頭執行停車執法，違規都會被罰，唯一區別只是通知速度，北京當天短信通知的技術反而更高效。有網民舉例，紐約市每年靠攝像頭開具停車罰單創收2.38億美元，本質上和北京的執法邏輯並無不同。

報導指出，關於罰款金額究竟多少，目前北京官方尚無進一步說明，40美元說法和「兩分鐘即罰」的真實性存疑。

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