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母女倆3年用水破千噸 竟是屋裡有逃犯用這方式「解壓」

中國新聞組／北京13日電
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逃犯就住在這個小區。（取材自極目新聞）
逃犯就住在這個小區。（取材自極目新聞）

在山西太原一戶母女二人，一年的用水量竟然高達400多噸，而且連續三年這麼多，異常的用水量引起物業注意。經過警方追查，還在該戶發現另一名逃犯，這才揭露逃犯因為長期害怕被抓，意外發現洗衣機運轉的聲音能讓自己的心平靜下來，所以就整天在家不停洗衣服。

央視新聞報導，太原一個小區的物業經理向太原市興華派出所副所長張偉反映，稱小區有一家住戶的用水量很不正常。2024年年初，物業第一次發現，這家一年的用水量竟然高達400多噸，算下來每個月超過30噸。

發現這一情況後，物業曾經上門做了提醒。然而2025年初，物業再次發現，這家住戶的用水量還是400多噸。然而，直到2026年初，又再次看到這家住戶一年用水量接近400噸。

三年用了1000多噸水，而且還拒絕物業上門檢修。系統顯示，這家登記的只有母女二人居住，但物業反映，他們家裡好像還有一名男子出入。

張偉表示，在公安局系統裡，顯示老婦兒子因為詐騙在逃，後來把這個信息給物業看，確定這個人是不是他們曾經去到家裡見到的人，物業肯定說就是他。

在確定這名男子的逃犯身分後，警方隨後組織抓捕。據忻州警方介紹，犯罪嫌疑人劉某以幫別人找工作為由，騙了被害人20萬元，然後便從忻州消失不見了。

但是一個涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人，為何每年用這麼多自來水？經過進一步分析，警方最終還是排除了製毒和毀屍滅跡的可能。排除了惡性犯罪的可能後，警方決定尋找時機抓捕。

民警進屋搜查後，並沒有發現其他違法線索，只看到滿屋晾曬的衣服，以及衛生間裡一直轉個不停的洗衣機。

經過訊問，真相終於水落石出，原來劉某因為長期潛逃、害怕被抓，整天心神不寧、焦躁不安。一次偶然間，他發現洗衣機運轉的轟鳴聲，能讓自己慌亂的心平靜下來，他就整天在家不停地洗衣服。

目前，劉某已被忻州檢察機關依法提起公訴。

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