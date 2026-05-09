謊稱網購榴槤發霉要求退款 還罵哭客服 20多歲女罕見被行拘

榴槤賣家程先生從河南到山東買家附近垃圾桶翻找證據。（視頻截圖）

河南 濮陽一銷售冷凍榴槤果肉商家近日在網路平台上發視頻稱，自家生意遭遇買家惡意「僅退款」，對方涉虛構所購榴槤發霉並藉此成功申請退回全款190元（人民幣，下同），不僅罵哭客服，面對其千里趕去維權還拒不認錯，態度強硬反控其誣告，讓他忍無可忍報警。警方初步調查，這名20多歲女子曾多次以同樣方式成功申請「僅退款」，目前已被警方行政拘留，是全國罕見因惡意「僅退款」被行政拘留案例。

綜合多家中國媒體報導，這名冷凍榴槤果肉商家程先生近日在網上稱自己遭遇山東德州 一位袁姓女買家的惡意「僅退款」訴求。為討回公道，他先後花費5000多元，兩次驅車1600公里往返濮陽和德州，在買家住處附近垃圾桶找到自家發貨的榴槤包裝袋等證物，質疑這名20多歲女性買家涉嫌虛構商品發霉事實騙取「僅退款」，隨後報警。

據程先生發布視頻，他4月26日發貨，28日買家就稱榴槤發霉申請「僅退款」，榴槤果肉不可能24小時就全部腐爛長霉。此前公司客服要求拍貨品正反面，對方不僅不提供，反而辱罵他們，「把我們客服都給罵哭了，她隨即就『僅退款』成功了」，他氣不過就展開了跨省維權，找到該買家時，對方稱霉變榴槤已分開丟棄，又多次辱罵他，「買家態度十分強硬，即便村委會、周邊鄰居出面調解，也始終拒不配合，還反過來說我誣告她」。

「我不要任何金錢補償，只希望她能出面公開道歉。我只要一個公道」，程先生說。慶雲縣公安局表示，袁女行為已構成詐騙，警方依法對其行政拘留，同步組織雙方開展調解工作，督促袁女對商家損失進行賠償。不過程先生說他拒絕調解。

這場跨越千里的商家維權事件引發廣泛關注，多次衝上熱搜第一，5月8、9日連日霸榜熱搜前三，網友紛紛留言支持程先生的維權。在社交平台評論區，多名自稱是慶雲縣網友發文，稱該買家實施惡意「僅退款」行為並非首次。

封面新聞引述河南澤槿律師事務所主任付建表示，「若商家舉證屬實，買家以非法佔有為目的，虛構商品發霉虛假事實，誤導平台和商家作出退款處置，已屬於詐騙性質行為。在法律中，包括治安違法詐騙行為和刑事詐騙罪」。

民事層面，該買家行為已構成民事欺詐與合同違約，同時屬於不當得利，買家不僅要全額返還退款，還需賠償商家貨款、跨省維權產生的交通費、誤工費等合理損失。付建認為，本案涉案金額190元，未達到山東地區6000元詐騙罪刑事立案標準，暫不構成刑事犯罪，但已違反「治安管理處罰法」詐騙公私財物規定，可依法處以5日至15日拘留，並處相應罰款。