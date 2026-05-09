謊稱網購榴槤發霉要求退款 還罵哭客服 20多歲女罕見被行拘
河南濮陽一銷售冷凍榴槤果肉商家近日在網路平台上發視頻稱，自家生意遭遇買家惡意「僅退款」，對方涉虛構所購榴槤發霉並藉此成功申請退回全款190元（人民幣，下同），不僅罵哭客服，面對其千里趕去維權還拒不認錯，態度強硬反控其誣告，讓他忍無可忍報警。警方初步調查，這名20多歲女子曾多次以同樣方式成功申請「僅退款」，目前已被警方行政拘留，是全國罕見因惡意「僅退款」被行政拘留案例。
綜合多家中國媒體報導，這名冷凍榴槤果肉商家程先生近日在網上稱自己遭遇山東德州一位袁姓女買家的惡意「僅退款」訴求。為討回公道，他先後花費5000多元，兩次驅車1600公里往返濮陽和德州，在買家住處附近垃圾桶找到自家發貨的榴槤包裝袋等證物，質疑這名20多歲女性買家涉嫌虛構商品發霉事實騙取「僅退款」，隨後報警。
據程先生發布視頻，他4月26日發貨，28日買家就稱榴槤發霉申請「僅退款」，榴槤果肉不可能24小時就全部腐爛長霉。此前公司客服要求拍貨品正反面，對方不僅不提供，反而辱罵他們，「把我們客服都給罵哭了，她隨即就『僅退款』成功了」，他氣不過就展開了跨省維權，找到該買家時，對方稱霉變榴槤已分開丟棄，又多次辱罵他，「買家態度十分強硬，即便村委會、周邊鄰居出面調解，也始終拒不配合，還反過來說我誣告她」。
「我不要任何金錢補償，只希望她能出面公開道歉。我只要一個公道」，程先生說。慶雲縣公安局表示，袁女行為已構成詐騙，警方依法對其行政拘留，同步組織雙方開展調解工作，督促袁女對商家損失進行賠償。不過程先生說他拒絕調解。
這場跨越千里的商家維權事件引發廣泛關注，多次衝上熱搜第一，5月8、9日連日霸榜熱搜前三，網友紛紛留言支持程先生的維權。在社交平台評論區，多名自稱是慶雲縣網友發文，稱該買家實施惡意「僅退款」行為並非首次。
封面新聞引述河南澤槿律師事務所主任付建表示，「若商家舉證屬實，買家以非法佔有為目的，虛構商品發霉虛假事實，誤導平台和商家作出退款處置，已屬於詐騙性質行為。在法律中，包括治安違法詐騙行為和刑事詐騙罪」。
民事層面，該買家行為已構成民事欺詐與合同違約，同時屬於不當得利，買家不僅要全額返還退款，還需賠償商家貨款、跨省維權產生的交通費、誤工費等合理損失。付建認為，本案涉案金額190元，未達到山東地區6000元詐騙罪刑事立案標準，暫不構成刑事犯罪，但已違反「治安管理處罰法」詐騙公私財物規定，可依法處以5日至15日拘留，並處相應罰款。
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