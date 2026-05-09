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隔24小時無交集…染漢他客登郵輪前1天 中乘客下船返川

中國新聞組／北京9日電
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「宏迪亞斯」號郵輪停靠在南極。(取材自紅星新聞)
「宏迪亞斯」號郵輪停靠在南極。(取材自紅星新聞)

世界衛生組織6日在社交媒體發表聲明稱，瑞士監測到一名最新的漢他病毒感染者，曾搭乘海闊遠征公司（Oceanwide Expeditions）的「宏迪亞斯」號郵輪。該乘客於4月1日在阿根廷烏斯懷亞登船，4月24日在南大西洋聖赫勒拿島下船。而在該乘客登船前一天，中國乘客陳勇下船離開，已回到四川宜賓，向防疫部門報備並在家自我隔離。

綜合極目新聞、楚天都市報、紅星新聞報導，巧合的是，在該名瑞士籍漢他病毒陽性乘客登船的前一天即3月31日，在烏斯懷亞港登陸「宏迪亞斯」號郵輪並進入南極圈探險12天的中國自駕環球探險者陳勇，和同船100多名來自世界各國的乘客在烏斯懷亞港下船，他們離開「宏迪亞斯」號郵輪的時間與陽性乘客登船時間相差超過24小時，因此該批乘客與漢他病毒陽性乘客並無時空交集。

據報導，陳勇7日講述他在「宏迪亞斯」號郵輪12天的傳奇經歷，並介紹當前備受世界輿論關注的「宏迪亞斯」號探險郵輪的相關情況，讓中國網友了解這艘此前並不受關注的小眾郵輪的基本信息及船上狀況。

8日已回到四川宜賓的陳勇主動聯繫轄區衛生防疫部門，諮詢他的情況是否需要檢測或進一步醫療處置。防疫部門在了解他的情況後，認為他目前的情況無法檢測出是否攜帶漢他病毒，因為他的身體沒有出現不適或任何症狀。但也需提高警惕，注意健康狀況變化，有狀況時應立即聯繫防疫部門。

「我關注到世衛組織的消息顯示，漢他病毒的最長潛伏期為42天，我從3月31號下船到今日已過去38天，再過4天即達到42天的最長潛伏期。」陳勇說，為了對自己和他人負責，目前他在家自我隔離，漢他病毒潛伏期結束前不會外出，也不與任何到訪者接觸。陳勇說，其實他自從回到宜賓後，就一直在家未曾外出過。

據了解，本來陳勇下周帶團外出，但現在這個情況他只好暫停接團，等待漢他病毒最長潛伏期過去再作打算。

宜賓市疾病預防控制中心傳染科8日表示，陳勇確實已主動聯繫該中心傳染科，說明自己的經歷和身體情況，經評估目前陳勇的情況不需要進行隔離和特殊處置。因為陳勇在漢他病毒陽性乘客登船前一天已經離開「宏迪亞斯」號，其與該陽性乘客沒有發生時空交集，因此沒有風險。但疾控中心建議其在家自我觀察，感到身體不舒服時及時到醫院就診就可以了。宜賓市疾控中心傳染科工作人員證實，漢他病毒的最長潛伏期為42天。

郵輪 世界衛生組織 瑞士

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