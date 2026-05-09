抑鬱了…南京紅山動物園猩猩多次落淚 網：動物園為何存在

猩猩多次當眾落淚惹爭議。(取材自快科技)

當動物園裡的動物擁有了人類的智慧和思考，牠們會在小小空間裡想些什麼呢？近日，有網友在南京紅山動物園拍到一隻猩猩趴在觀賞的玻璃窗前哭泣。而這隻猩猩多次當眾落淚，引發爭議。網友紛紛質疑，猩猩都抑鬱了，動物園為何要存在？

快科技報導，牠沒有暴怒也沒有對人類恐懼，只是把一塊小小的白布蓋在頭上，靜靜地看著人群，默默地流淚，眼神裡有孤獨、有落寞也有悲傷。

不少網友在評論區紛紛曬出他們拍到的圖片，原來這隻猩猩從2023年就開始哭了，幾乎每個月都有人能拍到。評論區有網友說：「這隻猩猩已經開智了，自己去的時候，有個小孩爬窗戶，牠逗著小孩子玩，像老人看孩子那種眼神。」

還有網友評論，去過紅山最忘不了牠，眼神始終憂鬱地看著天，一動不動彷彿在思考為什麼頭頂只有這一小片天。對此，不少網友提出質疑：「是不是這些猩猩都抑鬱了，一直把牠們關在這裡，動物園存在的意義到底是什麼？」

不過，也有網友為這家動物園鳴不平，該網友介紹，這隻紅毛大猩猩名叫樂樂，之前被富商關在家裡後來被成功解救出來。

而毛毯是牠的安撫物，紅山動物園此前還向市民發起過毛毯募捐，大家都非常關心牠，只是小動物在有限的環境裡難免會有刻板印象。

據悉，南京紅山森林動物園是中國第一家取消動物表演的動物園，同時也是中國唯一一個能同時觀賞大熊貓、考拉、大猩猩的城市動物園。

去年9月，該動物園的非洲雨林館從荷蘭引進四隻西部低地大猩猩，隨後網友還因為「四兄弟」徵名吵上熱搜，最終將牠們命名為「香椿頭」、「馬蘭頭」、「小蒜頭」、「枸杞頭」。