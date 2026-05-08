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湖南煙火工廠爆炸攀至37死 8嫌疑人遭傳喚到案

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湖南煙火工廠爆炸⋯死亡人數攀升至37人 8名嫌疑人遭傳喚到案

記者陳宥菘／即時報導
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湖南長沙瀏陽市一間煙火工廠4日發生爆炸，截至8日12時，死亡人數攀升至37人、仍...
湖南長沙瀏陽市一間煙火工廠4日發生爆炸，截至8日12時，死亡人數攀升至37人、仍有1人失聯。從5日空拍畫面，事故現場幾乎被夷為平地。（新華社）

湖南長沙瀏陽市一間煙火工廠4日發生爆炸。截至8日12時，死亡人數攀升至37人、仍有1人失聯，另有51人在醫救治。目前現場搜救工作已基本結束，而公安機關已對涉嫌重大責任事故罪的8人傳喚到案。

4日下午4時43分許，瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸事故，廠房已基本被炸爛，爆炸威力之大，附近500公尺範圍內的民房門窗玻璃也都被震碎。

新華社8日報導，截止到5月8日12時，事故造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人（其中重症5人，生命體徵平穩）。目前，現場搜救工作已基本結束。

報導表示，事故發生後，長沙迅速啓動應急響應，成立瀏陽「5·4」事故處置工作組，調動1500餘人開展救援、處置、救治等工作。經對現場開展多輪地毯式搜救，調取公司從業人員情況，結合公司門禁、影像數據、線下走訪、電話視頻連線、人員辨認和多輪DNA比對等方式，對失聯人員進行全面排查，確認事故造成37人死亡、1人失聯。

報導並指，傷者救治、善後處置、原因調查、排查整治等工作正在有序進行。而公安機關已對涉嫌重大責任事故罪的8人傳喚到案。

中共總書記習近平早前針對這起重大事故作出重要指示，包括加強搜尋失蹤者、全力救治傷員，並儘快查明事故原因，嚴肅追責。大陸最高檢察院7日決定對本案掛牌督辦。

報導表示，此次事故暴露出一些地方和單位安全發展理念樹得不牢、安全生產責任落實不到位等突出問題。5月5日，湖南召開全省安全生產工作視訊會議，深刻汲取事故教訓，迅速在全省開展安全生產風險隱患大排查大整治，舉一反三抓好重點行業領域安全防範工作，壓緊壓實安全生產責任，從源頭上防範化解安全風險。

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