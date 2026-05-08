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湖南28歲幹部受邀釣魚溺亡 手機裡抖出領導挪用公款證據

中國新聞組／北京8日電
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圖為王林明手機中顯示的公款吃喝、虛假報帳等訊息。(取材自大皖新聞)
圖為王林明手機中顯示的公款吃喝、虛假報帳等訊息。(取材自大皖新聞)

2025年6月30日，湖南省永州市東安縣橫塘鎮政府工作人員王林明與同事外出釣魚時溺亡。其後，家屬在整理其遺物與手機資料時，發現多項與當地幹部的公款吃喝、虛假報帳、打牌賭博等違法線索，家屬向紀檢部門舉報。目前，相關案件仍在調查中。

大皖新聞報導，28歲的王林明生於1997年，永州市零陵區人。他2022年考入橫塘鎮政府，任職黨政辦值班秘書、綜治專幹、政協專幹等職務。

2025年6月30日，王林明被同事等4人邀約去釣魚。但當天18時40分，王林明在垂釣地點不慎落水死亡。

其姊王女士表示，在查看弟弟銀行流水後，發現其名下存在約37萬元債務，但資金流向不明。

她進一步查閱手機轉帳紀錄後，並聽聞同事提及相關賭博情況，懷疑王林明曾被捲入單位人員打牌賭博活動，導致經濟壓力加重。隨後，東安農村商業銀行向法院提起訴訟，要求其父母在遺產範圍內償還貸款本金利息。

報導指出，王女士在整理王林明手機資料後，發現涉及橫塘鎮部分幹部的舉報線索，包括疑似公款吃喝、虛假報帳、陪酒及打牌賭博等問題。家屬認為，王林明在任職期間曾被要求參與相關應酬與財務操作，並可能因此背負債務與精神壓力。

2025年7月起，家屬先後向永州市信訪局及湖南省信訪部門反映情況。2026年1月，王女士整理證據後，向湖南省紀委提交舉報材料，相關案件後由東安縣紀委成立專案組調查，目前仍在辦理中。

圖為事發第二天，在王林明落水點事發地，搜救人員在中途休息。(取材自大皖新聞)
圖為事發第二天，在王林明落水點事發地，搜救人員在中途休息。(取材自大皖新聞)

王林明的手機微信裡留下政府人員聚賭信息。(取材自大皖新聞)
王林明的手機微信裡留下政府人員聚賭信息。(取材自大皖新聞)

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