湖南28歲幹部受邀釣魚溺亡 手機裡抖出領導挪用公款證據

圖為王林明手機中顯示的公款吃喝、虛假報帳等訊息。(取材自大皖新聞)

2025年6月30日，湖南省永州市東安縣橫塘鎮政府工作人員王林明與同事外出釣魚 時溺亡。其後，家屬在整理其遺物與手機資料時，發現多項與當地幹部的公款吃喝、虛假報帳、打牌賭博等違法線索，家屬向紀檢部門舉報。目前，相關案件仍在調查中。

大皖新聞報導，28歲的王林明生於1997年，永州市零陵區人。他2022年考入橫塘鎮政府，任職黨政辦值班秘書、綜治專幹、政協專幹等職務。

2025年6月30日，王林明被同事等4人邀約去釣魚。但當天18時40分，王林明在垂釣地點不慎落水死亡。

其姊王女士表示，在查看弟弟銀行流水後，發現其名下存在約37萬元債務，但資金流向不明。

她進一步查閱手機轉帳紀錄後，並聽聞同事提及相關賭博情況，懷疑王林明曾被捲入單位人員打牌賭博活動，導致經濟壓力加重。隨後，東安農村商業銀行向法院提起訴訟，要求其父母在遺產範圍內償還貸款本金利息。

報導指出，王女士在整理王林明手機資料後，發現涉及橫塘鎮部分幹部的舉報線索，包括疑似公款吃喝、虛假報帳、陪酒及打牌賭博等問題。家屬認為，王林明在任職期間曾被要求參與相關應酬與財務操作，並可能因此背負債務與精神壓力。

2025年7月起，家屬先後向永州市信訪局及湖南省信訪部門反映情況。2026年1月，王女士整理證據後，向湖南省紀委提交舉報材料，相關案件後由東安縣紀委成立專案組調查，目前仍在辦理中。

圖為事發第二天，在王林明落水點事發地，搜救人員在中途休息。(取材自大皖新聞)