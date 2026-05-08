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我支持猴子…男惡意推猴子 峨眉山景區列黑名單「三年禁入」

中國新聞組／北京8日電
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男子推搡正在進食的猴子。(取材自紅星新聞)
男子推搡正在進食的猴子。(取材自紅星新聞)

四川峨眉山景區一男子推路邊護欄上進食的猴子險致其跌落的視頻近日在網上傳播，這樣嬉鬧的行為惹怒了眾多網友，紛紛在網上要求景區處理。景區管委會事後查到該男子，男子其對自己的行為認錯與道歉。景區決定依規定將其列入「不文明遊客黑名單」，3年內禁止進入峨眉山景區。

紅星新聞報導， 視頻顯示，在峨眉山景區雷洞坪附近的一處步行道上，一隻猴子蹲坐在路邊護欄上，雙手剝橘子正安靜進食。突然，一名黑衣男子衝上前去，雙手猛推了一下猴子，所幸猴子反應敏捷，及時抓住護欄，才未從護欄上墜落。隨後，該男子嬉笑著跑開。

拍攝視頻的遊客寫下「該男子的行為把猴嚇一跳，把我也嚇一跳」。影片發布後，不少網友留言，認為該男子行為不妥。有人說「這回我支持猴子」、也有人留言稱「猴子是國家保護動物，牠也是一條生命」。

據了解，峨眉山猴子為藏酋猴，是國家二級保護野生動物，景區自然分布約15群500餘隻野生猴。長期以來，景區禁止遊客投餵野生猴、招猴、逗猴、戲猴、撫摸野生猴，更是嚴禁遊客瞪視、追趕、驚嚇、吼叫、踢打等刺激或攻擊猴子的動作。

報導指出，峨眉山景區管委會7日發布情況通報稱，視頻之事發生於4日下午，地點在景區雷洞坪區域，並非網傳懸崖危險路段。

通報指出，一男性遊客經此地時，推搡路邊欄杆上進食的猴子，引起了社會廣泛關注，造成不良的社會影響。現景區已查找到該男子並核實身份，男子對自己的行為也進行了認錯和道歉。

由於男子的行為違反了野生動物保護相關規定，為此，景區根據規定，將其列入「不文明遊客黑名單」，3年內禁止進入峨眉山景區。

男子推猴子後嬉笑著離開。(取材自紅星新聞)
男子推猴子後嬉笑著離開。(取材自紅星新聞)

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