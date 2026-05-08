女子高反被救醒後反打救命人耳光 這句話讓網友怒了

男嚮導掐人中急救，反遭原本昏厥的張女士（化姓）突然清醒扇他一耳光。（視頻截圖）

一名高山嚮導近日帶遊客攀登雪山「翡翠之眼」途中，一名女性疑因出現高原反應昏了過去，這名嚮導掐了女遊客的人中，想讓她醒過來，原本嚴重昏厥到不省人事的女遊客此時卻突然清醒，揮拳重重打了男嚮導一耳光，還問「痛嗎？」視頻被放上網路後，這名女遊客遭到網暴，大批網民質疑她打嚮導耳光時面目猙獰，還會問「痛嗎」，是想藉裝暈免費下撤，不像高反幻覺造成。該名女遊客說，網民攻擊對她生活造成很大困擾，她已報警。

據紅星新聞報導， 這段「女子高反，嚮導掐人中急救反遭耳光」視頻近日在網上流傳，一名身穿紅色衝鋒衣的女子坐在路邊，一名身穿紫色衝鋒衣的男子掐女子人中，隨後女子揮拳擊打該男子，並詢問「痛嗎？」之後該男子還為女子脫去冰爪和雪套，幫她穿上了鞋子。

女子扇嚮導耳光時的表情。（視頻截圖）

不少網民指責該女子醒來後第一反應不是跟嚮導道謝，反而是給了他一巴掌，而且如果是高反昏厥，怎還能表情狠毒有力氣打人還問「痛嗎」，質疑她想藉裝暈免下撤費用。網傳該女曾懟網民稱「雖說他救了我，可他掐人口的力氣太大了，都把我搯疼了」，遭網民回懟「別人救你，就算手法有點重，你也不能手打人啊」。

視頻中穿紫色衝鋒衣是一名雪山攀登嚮導，他表示，5月3日，視頻中的女子張女士（化姓）和朋友攀登雪山路線「翡翠之眼」，付費找他作嚮導，當時他們正下撤，快到終點時，張女士因肚子痛去上廁所，回來後就走不動了，他背了其一段路，又和其他人架著她走了一段，到了公路邊徒步起點位置，張女士沒了意識昏了過去。

他先掐了張女士的虎口，人沒醒過來，之後又掐了人中，就被張女士打了耳光，「當時海拔3400多米，我認為張女士打人應該是高反嚴重，產生了幻覺」，嚮導說，當時已快到終點，且出行前就已說好若出現比較嚴重的高反需要下撤，下撤距離較遠會需要救援費，張女士倒下的地方很近，所以不涉及費用。第二天，張女士也向其道了歉。

張女士稱，「當天拉肚子，不舒服然後去上了個廁所，之後就一瞬間耳鳴了，那時候應該就開始高反了」，事發時她發生暈厥，嚮導把她掐醒，她分不清是在夢裡還是現實，打了嚮導一拳，事後兩次對嚮導道歉，嚮導也表示原諒。

張女士說，視頻被發布到網上後，很多網民對其進行攻擊，稱她是「裝暈」、「故意以此來免費下山」等等，對其生活造成了很大困擾，她已經就此事報警。