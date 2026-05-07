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42歲中國女在巴塞隆納街頭被刺死 男犯案時高喊「聖戰」

中國新聞組／北京7日電
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涉嫌殺害中國女子的男子（左）與案發現場。（取材自紅星新聞）
涉嫌殺害中國女子的男子（左）與案發現場。（取材自紅星新聞）

又傳中國人在國外被刺殺。一名中國女子在步行前往一家餐廳途中在街頭遇襲，一名37歲摩洛哥男子手持一把約有成年人手掌長的刀刺向女子，該名女子當場被刺身亡。襲擊過程中，一名59歲男子曾向襲擊者投擲石塊，試圖阻止襲擊，也被嫌疑人刺傷，嫌疑人在犯案後逃逸，目前已被警方逮捕。案發日適值當地的「黑色周末」，24小時內，巴塞隆納發生4起持刀傷人事件，尚無法確認行兇者的動機。

據紅星新聞報導，事發於當地時間5月2日上午11點左右，受害的42歲中國女子正步行前往剛與朋友合夥接手的餐廳，她走到胡安·米羅街（Calle Joan Miro）時遭到伏擊，事發地點距離醫院僅幾米之遙。目擊者稱，兇手手持一把約有成年人手掌長的刀，刺向女子。襲擊過程中，一名59歲的男子曾向襲擊者投擲石塊，試圖阻止襲擊，這名男子也被嫌疑人刺傷，傷勢為輕傷，無生命危險。

事發地點在西班牙巴塞隆納的一處高檔郊外社區，該社區以高度安全而聞名。受害者與另一名女性友人租住在這裡，受害者父母目前居住在中國，正在加緊辦理簽證，以便前往西班牙認領女兒的遺體。受害者的朋友們回憶，受害者是一位謹慎善良的女性，由於她身材嬌小，最初有報導稱「一名兒童被殺」。

附近居民表示，在事件發生前的幾天裡，他們曾在該地區見過嫌疑人，一名居民說，當時他看起來像是在「踩點」。

當地警方證實，警方已經抓獲試圖逃跑的嫌疑人，目前嫌疑人正在接受精神鑑定，他被指控多次刺向受害女子頸部、腹部、胸部等，並割斷其喉嚨後逃離現場。目前調查仍在進行中，調查細節已被嚴格保密。警方表示，案件已初步排除「性別暴力案件」（violencia machista）方向，但尚未公布嫌疑人與死者之間是否存在關係，也未確認案件是否屬於隨機襲擊。

據了解，嫌疑人有襲警等犯罪前科，行兇時高喊「聖戰」，但警方初步認定其疑似「精神病發作」，且與受害者素不相識。

西語社交平台上出現關於案件性質及嫌疑人背景的各種猜測，部分討論逐漸演變為針對移民與社會治安問題的爭議。

5月4日，中國駐巴塞隆納總領館通報稱，對同胞遇害深感悲痛，對其家屬表示誠摯慰問，將繼續同當地有關部門保持溝通，積極協助家屬妥善處理有關善後事宜。

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