被科普博主舉報論文造假 同濟大學院長王平遭撤職

上海市同濟大學生命科學與技術學院院長王平被舉報兩篇論文原始數據造假。（取材自同濟大學官網）

中國「985」、「211」名校上海市同濟大學特聘教授、生命科學與技術學院院長王平，近日被科普博主舉報兩篇於國際知名學術期刊「自然」發表的論文原始數據造假，同濟大學隨後成立調查核查，6日公布調查結果，確認王平對實驗數據和論文質量失察失管，將其免職降級，並解除與論文第一作者金佳麗與學校高等研究院聘用關係。

據中國新聞周刊報導，王平是被百萬粉絲科普博主「耿同學講故事」舉報，質疑其於2024年11月20日在線發表於「自然」的論文「人類HDAC6通過感知纈氨酸豐度調控DNA損傷」（以下簡稱「HDAC6研究」），存在圖片重複使用、數據異常等問題，且數據正常的概率極低。王平為該論文唯一的通訊作者。今年4月16日，同濟大學表示成立調查組，並啟動調查程序。

「HDAC6研究」列出的資金來源中，包括國家自然科學基金委和科技部的多個項目。其中，經費最高的一項為科技部國家重點研發計畫前沿生物技術專項，項目名稱為「泛素密碼精準解析技術及腫瘤靶向干預策略」，資助金額2000萬元人民幣(約293萬美元)，王平為項目負責人。「HDAC6研究」使用該項目的部分經費。

同濟大學6日發通報公布調查結果指出，受質疑論文於2025年1月在「自然」期刊正式發表。論文第一作者為該校高等研究院研究員金佳麗。經查確認其中10張圖表涉及γH2AX免疫螢光染色實驗，獲取和處理數據時未對免疫螢光染色樣本的總細胞數和γH2AX陽性細胞數進行客觀計數，存在學術不端行為；一張圖表涉及一隻小鼠體重末位數字為「0」，記錄方式不規範；三張圖表涉及免疫印跡和斑點免疫雜交圖片顯示重複，存在誤用情況。

通報稱，王平對實驗數據和論文質量失察失管，未盡到通訊作者對論文數據真實性和可重複性等方面的應盡責任，免去王平生命科學與技術學院院長職務，降低專業技術崗位等級兩級，取消其在崗位聘用、工資晉級、職務晉升、科研項目申報、評獎評優等資格24個月。解除金佳麗與學校高等研究院聘用關係。

據南方都市報報導，上海同濟大學是中國著名的「985工程」、「211工程」及「世界一流大學建設高校（A類）」重點建設高校，此前曾召開「講誠信 崇道德 抓內涵 正學風」科研誠信與科技倫理系列主題宣講會，並推動學術不端治理。王平長期研究腫瘤細胞感應微環境中營養、生長及機械應激等信號的調控機制，先後主持國家自然科學基金委創新群體、重點項目、重點國際合作項目、科技部重點研發計畫等。