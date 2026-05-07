被科普博主舉報論文造假 同濟大學院長王平遭撤職
中國「985」、「211」名校上海市同濟大學特聘教授、生命科學與技術學院院長王平，近日被科普博主舉報兩篇於國際知名學術期刊「自然」發表的論文原始數據造假，同濟大學隨後成立調查核查，6日公布調查結果，確認王平對實驗數據和論文質量失察失管，將其免職降級，並解除與論文第一作者金佳麗與學校高等研究院聘用關係。
據中國新聞周刊報導，王平是被百萬粉絲科普博主「耿同學講故事」舉報，質疑其於2024年11月20日在線發表於「自然」的論文「人類HDAC6通過感知纈氨酸豐度調控DNA損傷」（以下簡稱「HDAC6研究」），存在圖片重複使用、數據異常等問題，且數據正常的概率極低。王平為該論文唯一的通訊作者。今年4月16日，同濟大學表示成立調查組，並啟動調查程序。
「HDAC6研究」列出的資金來源中，包括國家自然科學基金委和科技部的多個項目。其中，經費最高的一項為科技部國家重點研發計畫前沿生物技術專項，項目名稱為「泛素密碼精準解析技術及腫瘤靶向干預策略」，資助金額2000萬元人民幣(約293萬美元)，王平為項目負責人。「HDAC6研究」使用該項目的部分經費。
同濟大學6日發通報公布調查結果指出，受質疑論文於2025年1月在「自然」期刊正式發表。論文第一作者為該校高等研究院研究員金佳麗。經查確認其中10張圖表涉及γH2AX免疫螢光染色實驗，獲取和處理數據時未對免疫螢光染色樣本的總細胞數和γH2AX陽性細胞數進行客觀計數，存在學術不端行為；一張圖表涉及一隻小鼠體重末位數字為「0」，記錄方式不規範；三張圖表涉及免疫印跡和斑點免疫雜交圖片顯示重複，存在誤用情況。
通報稱，王平對實驗數據和論文質量失察失管，未盡到通訊作者對論文數據真實性和可重複性等方面的應盡責任，免去王平生命科學與技術學院院長職務，降低專業技術崗位等級兩級，取消其在崗位聘用、工資晉級、職務晉升、科研項目申報、評獎評優等資格24個月。解除金佳麗與學校高等研究院聘用關係。
據南方都市報報導，上海同濟大學是中國著名的「985工程」、「211工程」及「世界一流大學建設高校（A類）」重點建設高校，此前曾召開「講誠信 崇道德 抓內涵 正學風」科研誠信與科技倫理系列主題宣講會，並推動學術不端治理。王平長期研究腫瘤細胞感應微環境中營養、生長及機械應激等信號的調控機制，先後主持國家自然科學基金委創新群體、重點項目、重點國際合作項目、科技部重點研發計畫等。
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