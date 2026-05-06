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不妥？重慶女童落水褲被沖掉 男子救人幫穿好卻遭質疑

中國新聞組／北京6日電
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女孩落水被卡橋洞沖掉褲子，男子在水中幫女孩穿好衣物被質疑行為不妥。（視頻截圖）
女孩落水被卡橋洞沖掉褲子，男子在水中幫女孩穿好衣物被質疑行為不妥。（視頻截圖）

重慶秀山一小女孩4日落水被卡在橋下，褲子被沖走呼救，兩名男子合力將她救起，引發大量關注。

瀟湘晨報報導，視頻顯示，該女孩10歲左右，半個身子掉入一條湍急的河流，橋上一名黑衣男子拉著她，防止她被沖走。女孩哭喊自己上不來褲子掉了，另一白衣男子隨後下到水中，幾經嘗試將她抱出。女孩的內褲尚未沖走，白衣男子幫她穿好，托送上岸。

視頻引發大量關注，很多網友給白衣男子點讚：既救了人，又細心地給女孩穿好褲子，兼顧了救命與尊嚴。但也有網友質疑男子幫女孩穿好衣物或肢體接觸的行為不妥，而更多網友則批評質疑者，認為這類觀點是「吹毛求疵」，強調此刻救人第一，「這麼急的水流，救上來萬幸了。」

視頻發布者介紹，救人的兩名男子是附近一農家樂的員工。工作人員表示，事發於4日上午，該女孩住在幾公里遠的地方，當天和幾個同伴到河邊玩，不慎掉入河裡，被吸入橋洞。

該工作人員指出，當時有的同伴拽著她，別的同伴就跑到他們農家樂求救，他們兩個老闆（兼廚師）趕去施救，把她救了上來。女孩上岸後，山莊的人給她穿了乾淨的褲子，送她回了家。

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