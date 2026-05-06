刀切完豬肉修腳皮…雲南肉鋪老闆遭停業 網炸鍋：太噁心了

肉鋪攤主坐在檔口內，手持平時用於切割豬肉的刀具修腳皮。（視頻截圖）

近日，雲南西雙版納景洪市一段「肉鋪老闆用切肉刀修腳」的影片在網路瘋傳，引發關注，多名網友直言「太噁心了」、「看了生理不適」，事件亦迅速登上熱搜。

綜合媒體報導，涉事肉鋪位於景洪市曼真集貿市場。網傳畫面顯示，一名肉鋪攤主坐在檔口內，手持平時用於切割豬肉的刀具，直接對腳部進行刮擦，過程未見任何清潔或消毒措施，引發外界對食品安全的強烈質疑。

有當地居民表示，過去曾經常光顧該店，但事件曝光後已不敢再購買，「髒啊，我的天」，並直言「以後不會再買了」。另有網民批評「一點職業道德都沒有」、「必須嚴懲！賣肉這麼幹太噁心人了」，也有人留言稱「想到肉上可能有腳皮就反胃」、「真的要吐了」。

有網友感慨：「連擺在檯面上的都敢這麼幹，私底下不知道還有多髒。」這類事件進一步削弱了消費者對傳統菜市場衛生環境的信任。

針對事件，景洪市市場監督管理局於4日發布通報指出，經初步調查，網傳情況屬實，已責令涉事肉檔停業整改，並依法立案調查，後續將依規處理並公布結果。

專家指出，人體腳部可能攜帶真菌（如足癬）及葡萄球菌等病原體，若刀具混用，恐造成肉類汙染，消費者食用後可能引發腸胃不適甚至皮膚感染。依據中國「食品安全法」第33條規定，食品加工用具應專用，該行為已明確違法。