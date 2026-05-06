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開啟輔助駕駛在高速路化妝 溫州女：「它比我開得好」

中國新聞組／北京6日電
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女駕駛在社群平台上發布在高速上「邊開車邊化妝」的影片。（視頻截圖）
女駕駛在社群平台上發布在高速上「邊開車邊化妝」的影片。（視頻截圖）

浙江溫州高速交警近日接到群眾舉報，有名駕駛在社群平台上發布影片中，有多則開啟輔助駕駛後雙手放開方向盤的影片，甚至邊開車邊化妝；環球網報導，這名女子稱「身為女司機，我覺得它比我開得好」，警方做出罰款200元，駕駛證記3分的處罰，網友則嘲諷她「這虎娘們還有點自知之明」。

報導指出，高速交警根據線索，在這名駕駛的社交帳號中發現多條在高速公路行駛中開啟輔助駕駛後，雙手離開方向盤的視頻，有時在吃東西，有時雙手隨著音樂舞動，有時還在車輛行進過程中化妝，其行為給道路交通安全埋下很大隱患。

高速交警很快鎖定違規車輛資訊及林姓女駕駛的身分，命令其到場接受教育處罰，面對交警，女子稱「身為女司機，我覺得它比我開得好」。據報導，警方對其做出罰款200元，駕駛證記3分的處罰。

先前最高法發布指導性案例，明確車載輔助駕駛系統不能取代駕駛人成為駕駛主體，駕駛人啟動車載輔助駕駛功能後，仍是實際執行駕駛任務的人，負有確保行車安全的責任。即使駕駛人不在駕駛位也一樣。

消息在網路引發熱議，有網友批「傻逼娘們！作死的節奏」、「你的命不值錢，也別拿著別人的生命開玩笑」、「系統正常的時候確實比多數人開的好，但系統可能也有不正常的時候」；也有網友認為「不明白為什麼有這個功能，司機用了還判罰司機」，建議「國家能否給予標準與法律支持，從源頭杜絕」。

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