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「越王勾踐也得託運」 武漢天河機場提示牌攔文創寶劍

中國新聞組／北京6日電
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網友曬出的越王勾踐劍相關文創產品。(取材自上游新聞 )
網友曬出的越王勾踐劍相關文創產品。(取材自上游新聞 )

「越王勾踐本人來天河機場也得辦託運。」4日有網友發帖稱，武漢天河機場立起了一塊硬核幽默的安檢提示牌，明確「越王勾踐劍」不能隨身帶上飛機。武漢天河機場相關安檢部門5日回應稱，近期恰逢出行旺季，攜帶越王勾踐劍（湖北省博物館藏）文創紀念品的旅客明顯增多，安檢單日最多暫存了四、五把相關文創寶劍，設立趣味提示牌旨在精準科普安檢規定，引導旅客規範出行。

上游新聞報導，這塊帶有濃厚湖北地域特色的提示牌很快在社交平台引發了熱議，有網友接梗調侃，「夫差矛你這招太狠了」。與此同時，不少有過相似經歷的旅客也紛紛留言分享過檢遭遇。一位廣東網友表示，自己此前攜帶三款勾踐劍冰箱貼過安檢時被當場開包檢查，全程一頭霧水，安檢人員還特意叮囑不要在飛機上拿出該擺件。也有網友曬出入手的小型勾踐劍模型，直言往年都能隨身帶上飛機，不解為何如今這類文創紀念品，成了安檢環節的重點關注對象。

針對旅客的種種疑惑，天河機場安檢處工作人員5日表示，機場安檢區域確實立有上述溫馨提示牌，是以湖北省博物館鎮館之寶越王勾踐劍為例，提醒旅客刀刃超過六厘米的刀具不得隨身攜帶，需辦理暫存、託運或郵寄手續。

該工作人員提到，刀刃超過六厘米的刀具禁止隨身攜帶，是民航局早已出台的規定，文創版越王勾踐劍亦在管制範圍之內。「為了提高過檢效率，才有此提示牌進行重點提醒。」 至於提示牌具體的設立時間，對方坦言並不清楚。她回憶，不少旅客在過安檢時存在認知誤區，認為文創紀念品既沒有開鋒，尺寸也不大，可直接帶進客艙；被攔下後，部分人既未提前辦理託運，又覺得臨時跑去郵寄太過麻煩，索性將其留下，安檢處由此積壓了大量旅客無法隨身帶走的仿製劍，「客流高峰期，有時一天甚至就能收到四、五把。」

武漢

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