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山西「訂婚強姦」案 男3年刑滿出獄 父：跟社會脫節了

中國新聞組／北京5日電
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山西大同「訂婚強姦」案男子3年刑滿出獄。(視頻截圖）
山西大同「訂婚強姦」案男子3年刑滿出獄。(視頻截圖）

山西大同「訂婚強姦」案曾鬧得沸沸揚揚，涉案男子席某3年刑滿出獄回到家中，席父稱兒子與社會脫節，表示將帶兒子去旅遊散心，幫其調整心態。

極目新聞報導，席母稱在幾天前已接到席某於5月4日回家的通知。席某回家前一天，她和丈夫一夜未眠。4日清晨，當地相關部門派人將席某送到家中，「兒子的狀態還可以，到家後的第一句話是『爸媽，我回來了』。」

席父稱，席某離開家已滿3年，和外界有些脫節。他表示，從兒子出獄之日起不再是罪犯，家人會支持他找份工作，幫他盡快調整好心態，養好身體，回歸正常生活。關於該案，兒子有自己的想法和安排，他和妻子會全力支持。

2023年1月，陽高縣27歲男子席某與該縣一名24歲女子經婚介機構介紹認識後確定戀愛關係。同年5月1日，二人舉辦訂婚儀式，男方當天交付彩禮10萬元和7.2克金戒指，男方承諾結婚一年後在婚房房產證上添加女方名字。5月2日，二人在婚房發生關係後，女方控告席某強姦。12月25日，陽高縣法院一審以強姦罪判處席某有期徒刑3年，席某不服一審判決，上訴至大同中院。

2025年4月16日，大同中院二審判決駁回席某的上訴，維持原判。二審法院認為，上訴人席某違背被害人意志，強行與之發生性關係的行為構成強姦罪；一審法院認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，審判程序合法；一審法院考慮到席某與被害人屬戀愛關係，且在被害人一方報警後，經公安機關電話通知，席某主動到公安機關接受調查，故酌定對其從輕處罰，量刑適當。同日，本案所涉婚約財產糾紛案二審宣判。

大同中院二審審判長曾表示，被害人在事前明確表示反對婚前性行為，事中具有明顯反抗行為，事後反應強烈，足以認定席某違背被害人意志，強行與被害人發生了性關係。同年5月14日，大同「訂婚強姦案」被列入最高人民法院典型案例庫。

2026年2月8日，該案入選新時代推動法治進程2025年度十大案件。據了解，該案電梯監控視頻公布，清晰定格下當時的關鍵一幕：席某拽住女方的手臂，女方曾試圖掙脫卻無濟於事。

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