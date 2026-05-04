我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

「道教界釋永信」胡誠林被爆斂財生子 多個職務遭撤

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陝西省道教協會會長胡誠林遭舉報斂財生子，被撤西安道協名譽會長、 免八仙宮監院職務...
陝西省道教協會會長胡誠林遭舉報斂財生子，被撤西安道協名譽會長、 免八仙宮監院職務。（取材自澎湃新聞）

自稱「全真道士劉永恆」的網民，4月初在網絡公開舉報全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林是「道教界釋永信」，不僅隱婚生子、用廟產買路虎豪車，還給情人辦理道士證、一同包租豪華遊輪遊香港；並指胡誠林對外宣稱獨身、清修，實際上隱婚生子20幾年，並有多名情人，引發廣泛關注。

綜合香港媒體報導，雖然官方還未正式回應，但西安市道教協會近日宣布，免去胡誠林八仙宮監院、湘子廟監院職務，取消胡誠林西安市道教協會名譽會長。據消息指出，西安道協用「取消」的字眼，顯示舉報有一定根據，相信胡氏還將有系列職務被免。

胡誠林最後一次公開露臉，是4月3日主持陝西道協常務理事會議，強調堅持全面從嚴治教實踐，持續推進「學法規、守戒律、重修為、樹形象」主題教育活動走深走實，塑造陝西道教良好形象。

「劉永恆」4月7日起不斷公開舉報胡誠林，4月10日宣布辭去西安市道協理事、退出道籍，轉為在家居士。他稱，自去年10月起多次舉報未獲處理，壓力極大，又點名陝西省民宗委一名官員支持胡誠林，導致舉報受阻。

中媒網易曾報導「全真道士劉永恆」舉報陝西省道教協會會長胡誠林的事件，但目前報導已被刪。

西安市道協微信公號報導，4月27日下午，西安市道協召開四屆六次會長會議，會議通告了4月13日市道協免去胡誠林八仙宮監院職務的通知。會議決定取消胡誠林西安市道協名譽會長，同時免去其湘子廟監院職務。自稱「被禁言15天」復出的舉報者「劉永恆」3日晚在微博轉發上述消息，寫道：「大快人心！官宣」。

事件在海外X平台上引發熱議：「中國大陸的佛、道、僧侶等都是工作人員，不是信仰。橘生淮南和淮北的區別。」「好奇地問，辦了道士證能領什麼福利嗎？在中國。」「比公共場所還骯髒的體制當然只能出骯髒的東西。」「這是什麼神奇的土地和物種，官員和幹部都包養情人，和尚道士也不遑多讓。」「按照釋永信的套路，估計是以劉永恆消失告終。至於胡誠林，時機可能還沒有到，查無實據。」

此前，少林寺前住持釋永信也曾多次被舉報，但直到2025年7月才被當局帶走調查。當時少林寺管理處通報稱，釋永信涉嫌挪用侵占寺院資金資產，違反佛教戒律，並長期與多名女性保持不正當關係，且有不止一個私生子。官方通報引發輿論譁然。

香港 釋永信

上一則

南海再起衝突…5菲人登鐵線礁 中海警依法處置

下一則

賺翻？杭州女15年前買2條「中國黃金」 一檢測剩驚嚇

延伸閱讀

梁啟超曾外孫楊念群 建「學術後宮」? 性醜聞涉十餘女

梁啟超曾外孫楊念群 建「學術後宮」? 性醜聞涉十餘女
中國證監會前主席易會滿 涉權色交易遭「雙開」

中國證監會前主席易會滿 涉權色交易遭「雙開」

中國新型行賄 港媒指重慶市長收受近10億元泰達幣

中國新型行賄 港媒指重慶市長收受近10億元泰達幣
湖南1醫院員工檢舉院長兒吃百萬空餉 調查僅稱「重複拿錢」

湖南1醫院員工檢舉院長兒吃百萬空餉 調查僅稱「重複拿錢」

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款