「道教界釋永信」胡誠林被爆斂財生子 多個職務遭撤

陝西省道教協會會長胡誠林遭舉報斂財生子，被撤西安道協名譽會長、 免八仙宮監院職務。（取材自澎湃新聞）

自稱「全真道士劉永恆」的網民，4月初在網絡公開舉報全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林是「道教界釋永信 」，不僅隱婚生子、用廟產買路虎豪車，還給情人辦理道士證、一同包租豪華遊輪遊香港 ；並指胡誠林對外宣稱獨身、清修，實際上隱婚生子20幾年，並有多名情人，引發廣泛關注。

綜合香港媒體報導，雖然官方還未正式回應，但西安市道教協會近日宣布，免去胡誠林八仙宮監院、湘子廟監院職務，取消胡誠林西安市道教協會名譽會長。據消息指出，西安道協用「取消」的字眼，顯示舉報有一定根據，相信胡氏還將有系列職務被免。

胡誠林最後一次公開露臉，是4月3日主持陝西道協常務理事會議，強調堅持全面從嚴治教實踐，持續推進「學法規、守戒律、重修為、樹形象」主題教育活動走深走實，塑造陝西道教良好形象。

「劉永恆」4月7日起不斷公開舉報胡誠林，4月10日宣布辭去西安市道協理事、退出道籍，轉為在家居士。他稱，自去年10月起多次舉報未獲處理，壓力極大，又點名陝西省民宗委一名官員支持胡誠林，導致舉報受阻。

中媒網易曾報導「全真道士劉永恆」舉報陝西省道教協會會長胡誠林的事件，但目前報導已被刪。

西安市道協微信公號報導，4月27日下午，西安市道協召開四屆六次會長會議，會議通告了4月13日市道協免去胡誠林八仙宮監院職務的通知。會議決定取消胡誠林西安市道協名譽會長，同時免去其湘子廟監院職務。自稱「被禁言15天」復出的舉報者「劉永恆」3日晚在微博轉發上述消息，寫道：「大快人心！官宣」。

事件在海外X平台上引發熱議：「中國大陸的佛、道、僧侶等都是工作人員，不是信仰。橘生淮南和淮北的區別。」「好奇地問，辦了道士證能領什麼福利嗎？在中國。」「比公共場所還骯髒的體制當然只能出骯髒的東西。」「這是什麼神奇的土地和物種，官員和幹部都包養情人，和尚道士也不遑多讓。」「按照釋永信的套路，估計是以劉永恆消失告終。至於胡誠林，時機可能還沒有到，查無實據。」

此前，少林寺前住持釋永信也曾多次被舉報，但直到2025年7月才被當局帶走調查。當時少林寺管理處通報稱，釋永信涉嫌挪用侵占寺院資金資產，違反佛教戒律，並長期與多名女性保持不正當關係，且有不止一個私生子。官方通報引發輿論譁然。