中國女博主被AI誤導 闖入響尾蛇窩險送死 AI鄭重道歉了

小楊聽從AI建議到野生動物保護區散步。（視頻截圖）

近日，剛到美國科羅拉多州 不久的博主「小楊在丹佛」，因為AI 推薦到一個野生動物保護區散步，回家發布相關視頻後，網友驚悚發現小楊散步沿途不斷傳出響尾蛇「嘶嘶」的警告聲，甚至在畫面中看到隱身在草叢裡的多條響尾蛇，小楊根本是闖入了劇毒蛇窩。小楊事後質問AI「為什麼讓我去有蛇的地方徒步？」AI先是道歉，又承認「這真的和送死沒有區別」，讓小楊生氣又後怕。

綜合紅星新聞、快科技報導，小楊當天問AI「周圍哪裡適合走走」，AI推薦她一個野生動物保護區，理由是「風景開闊，適合徒步」。散步途中，毫不知情的小楊戴著降噪耳機，一直往草地裡走，隨手在草叢中拔了一株植物準備帶回家，還為了撿耳機在草地上扒了半天。 網友圈出草地裡的響尾蛇。（取材自微博）

她回家後在網上發布散步的視頻，收到了大批網友的提醒和警告，稱視頻中至少有三次小楊都與響尾蛇擦肩而過。有網友驚呼「你拔第一棵草的時候我就聽到響尾蛇的標誌聲音了」、「你說草扎手，旁邊至少兩條蛇」，小楊這才發現自己誤入了蛇窩。

令人哭笑不得的是，小楊事後質問AI「為什麼讓我去有蛇的地方徒步？」AI先是道歉認錯，表示自己的資料庫裡，這個地方被標記為「熱門徒步地」，但自己疏忽了現在是4月下旬，正是草原響尾蛇甦醒並活躍的季節。

AI承認自己沒有考慮到安全、未履行保護者的職責，接著說小楊的行為「真的和送死沒有區別」，讓小楊又氣又後怕。 AI向小楊道歉。（視頻截圖）

小楊的經歷曝光後引起網友熱烈討論，不少人認為她運氣太好，「八字硬得能砍樹了」，還有人開玩笑說「你是真的難殺啊」、「老祖宗在底下把頭都給磕破了吧，就為了確保你能平安無事」。