賺翻？杭州女15年前買2條「中國黃金」 一檢測剩驚嚇

駱女士多年前入手的兩根20克的投資金條。（取材自北京青年報）

誰能想到，15年前花1萬2000多元人民幣買的投資金條，如今想換個金鐲子，竟查出是「假黃金」。2011年時，駱女士在杭州西湖銀泰的「中國黃金」櫃台，入手了兩根20克的投資金條（共40克），當時金價 三百多一克，總價1萬2000多元，發票顯示賣家是杭州銀西百貨有限公司。因為是投資，她一直沒管，就放在櫃台存放。如今金價暴漲，駱女士想把金條換成金鐲子，可櫃台一檢測，直接給了她當頭一棒。

北京青年報報導，這兩根標註20克的金條，實際每根只有9點幾克，更離譜的是，用光譜儀檢測後發現，裡面一點黃金都沒有，全是銅、鋅等雜質。

駱女士當即找西湖銀泰討說法，可對方的回應讓她難以接受：「當年的中國黃金櫃台，和現在的不是一家公司、不是一批人，我們只是租場地的。」駱女士當場反駁：「我是衝銀泰的品牌才買的，錢和小票都是走的銀泰渠道，總不能讓我去找十幾年前的公司吧？」

她算了一筆帳，按現在1300元一克算，40克金條本該值5萬2000元，如今買到假貨，商場理應賠償損失。可她1月中旬提交了顧客意見反饋表，商場承諾48小時內聯繫，結果直到現在，也沒有回應。

上城區市場監管局透露，2011年的銷售商是浙江中金黃金飾品銷售有限公司，這家公司早已被限制高消費，2022年就因找不到經營場所被列入經營異常名錄，電話也打不通。

現在西湖銀泰裡的中國黃金門店店長直言：「我們2024年才開的加盟店，不是我們賣的，你可以報警，走刑事案件。」駱女士拿出關鍵證據：金條上的編碼、回購卡上的編碼，和質量證書完全對應，而且編碼是十幾年前的，根本不可能偽造。

對此，店長表示：「淘寶買個激光機就能打編碼，難度不大。」但這也讓駱女士更難以接受，店長進一步表示：「中國黃金這個鋼印是授權以後才能打的。」

對於維權碰壁，駱女士只能發聲求助：「2011年左右在西湖銀泰中國黃金買過投資金條的朋友，趕緊去檢查一下自己的金條」，駱女士盼抱團維權，進而維護自己的權益。