我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」

飯後吃西瓜 印度一家4口上吐下瀉「12小時內全死了」

賺翻？杭州女15年前買2條「中國黃金」 一檢測剩驚嚇

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
駱女士多年前入手的兩根20克的投資金條。（取材自北京青年報）
駱女士多年前入手的兩根20克的投資金條。（取材自北京青年報）

誰能想到，15年前花1萬2000多元人民幣買的投資金條，如今想換個金鐲子，竟查出是「假黃金」。2011年時，駱女士在杭州西湖銀泰的「中國黃金」櫃台，入手了兩根20克的投資金條（共40克），當時金價三百多一克，總價1萬2000多元，發票顯示賣家是杭州銀西百貨有限公司。因為是投資，她一直沒管，就放在櫃台存放。如今金價暴漲，駱女士想把金條換成金鐲子，可櫃台一檢測，直接給了她當頭一棒。

北京青年報報導，這兩根標註20克的金條，實際每根只有9點幾克，更離譜的是，用光譜儀檢測後發現，裡面一點黃金都沒有，全是銅、鋅等雜質。

駱女士當即找西湖銀泰討說法，可對方的回應讓她難以接受：「當年的中國黃金櫃台，和現在的不是一家公司、不是一批人，我們只是租場地的。」駱女士當場反駁：「我是衝銀泰的品牌才買的，錢和小票都是走的銀泰渠道，總不能讓我去找十幾年前的公司吧？」

她算了一筆帳，按現在1300元一克算，40克金條本該值5萬2000元，如今買到假貨，商場理應賠償損失。可她1月中旬提交了顧客意見反饋表，商場承諾48小時內聯繫，結果直到現在，也沒有回應。

上城區市場監管局透露，2011年的銷售商是浙江中金黃金飾品銷售有限公司，這家公司早已被限制高消費，2022年就因找不到經營場所被列入經營異常名錄，電話也打不通。

現在西湖銀泰裡的中國黃金門店店長直言：「我們2024年才開的加盟店，不是我們賣的，你可以報警，走刑事案件。」駱女士拿出關鍵證據：金條上的編碼、回購卡上的編碼，和質量證書完全對應，而且編碼是十幾年前的，根本不可能偽造。

對此，店長表示：「淘寶買個激光機就能打編碼，難度不大。」但這也讓駱女士更難以接受，店長進一步表示：「中國黃金這個鋼印是授權以後才能打的。」

對於維權碰壁，駱女士只能發聲求助：「2011年左右在西湖銀泰中國黃金買過投資金條的朋友，趕緊去檢查一下自己的金條」，駱女士盼抱團維權，進而維護自己的權益。

金價

上一則

「道教界釋永信」胡誠林被爆斂財生子 多個職務遭撤

下一則

上海科大39歲教授王晨輝 為救至親溺斃 孩子幸獲救

延伸閱讀

湖北女到金店買12萬金飾 1細節讓店員感到有異 報警了

湖北女到金店買12萬金飾 1細節讓店員感到有異 報警了
杭州億元別墅半年下沉22公分沒法住 找到元凶也沒用…

杭州億元別墅半年下沉22公分沒法住 找到元凶也沒用…
非法黃金合法化全紀錄 紐時揭美製金幣背後驚人真相

非法黃金合法化全紀錄 紐時揭美製金幣背後驚人真相
遼寧男近3千克黃金「被警扣押30年」上熱搜…有進展了

遼寧男近3千克黃金「被警扣押30年」上熱搜…有進展了

熱門新聞

2026年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子十米台決賽2日在北京舉行，中國選手蔣林靜以397.95分奪冠。(中新社)

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

2026-05-02 20:59
烏克蘭4月10日公布烏國軍方測試從FPV無人機載具投放戰鬥無人機。（歐新社）

華爾街日報：中國掌握1武器霸權 「已贏下第三次世界大戰」

2026-05-03 02:16
受到國際油價走高影響，中國多家航司密集上調國際航線燃油附加費，漲幅普遍在50%以上，部分航線甚至翻倍。報系資料照／記者陳嘉寧攝影

機票買了也飛不了？中國五一假期前國際航班接連取消

2026-04-30 10:25
鈰嫦娥石理想晶體圖。（央視新聞）

中從帶回月壤發現2種月球新礦物：鎂嫦娥石、鈰嫦娥石

2026-04-24 11:15
坐在川普左手邊的江惟嘉。（路透）

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

2026-04-27 08:30
浙江一名女子有嚴重潔癖，結婚19年仍無法克服障礙與丈夫同房。（視頻截圖）

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

2026-05-01 07:30

超人氣

更多 >
市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照

市場需求強10工作 只需不到一年時間訓練、取得證照
大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒
德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力

德國不是怕川普撤軍 德媒揭真正危機：歐洲痛失美軍1項關鍵火力
最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了

最愛給小費的3類人 華人曝自身經驗：客人感覺被理解了
美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款

美國面臨「車貸泡沫」民眾賣車不夠還貸款