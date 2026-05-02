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中國父母在景區互相拍照 6歲兒墜崖卡岩縫 網轟「用孩子生命打卡」

中國新聞組／北京3日電
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父母正互相拍照時，六歲兒子滑落山崖墜入岩石夾縫。(取材自羊城晚報)
父母正互相拍照時，六歲兒子滑落山崖墜入岩石夾縫。(取材自羊城晚報)

一名6歲男童1日傍晚隨父母到浙江溫州龍灣瑤溪炮台山遊玩，父母忙著互相拍照打卡之際，男童不慎滑落20餘米山崖，墜入離江面僅半米的岩壁夾縫中，由於正值江水漲潮，現場地勢陡峭難爬，情況危急。救難人員費盡體力才在滿潮前半小時將男童從岩縫中驚險救出，男童獲救時全身濕透，驚恐到直打哆嗦說不出話。此事件一度衝上微博熱搜第一，這對只顧拍照、「用孩子生命打卡」的父母被網民罵爆。

據羊城晚報報導，1日下午4時許，六歲男童小南（化名）隨父母在炮台山景區遊玩，趁父母相互拍照的間隙獨自跑向偏僻處玩，不慎失足墜入距離江面不到半米的岩石夾縫中。此時甌江正值漲潮，江水以肉眼可見速度上漲。現場救援人員估算，若未能及時獲救，孩子將被海潮淹沒，後果不堪設想。

下午5時10分，孩子母親李女士報警稱兒子半小時前在炮台山走失。瑤溪派出所與巡特警大隊民警、溫州黑馬救援隊30餘人趕往搜救，採「人力拉網+無人機空中巡查」方式沿崖壁和江岸線搜索，特警隊員陳聖率先在距炮台山約200米處的一處隱蔽岩縫中發現男童身影。此時小南全身已被海水浸透，凍得瑟瑟發抖，驚恐地蜷縮在夾縫中。 

「你別動，叔叔來救你。」陳聖想找地方下去，可垂直的峭壁根本無法攀爬，只能繞路往崖壁攀爬，一、兩百米的路花了十餘分鐘，終於靠近男童。他摘下自己的頭盔戴在小南頭上，又脫下外套裹住小南瘦小身體，將他抱入懷中。

由於崖壁濕滑陡峭，原路攀爬返回風險極大，男童又被凍得手臂僵硬，沒有一點力氣，陳聖只好把男童抱在懷裡，用自己的體溫給他熱量，等待增援的黑馬救援隊帶救生艇前來。但江水一點一點往上漲，每漲一分，陳聖就抱著男童在夾縫裡挪上一點，他邊跟男童聊天，安撫他的情緒，孩子嚇到一直沒吭聲。半小時後，小南被轉移至救生艇上，安全抵達岸邊。

經檢查，小南除受驚嚇和輕微擦傷，身體無大礙。民警將孩子平安交到父母手中時，父親緊抱住兒子，眼眶通紅，連聲向所有救援人員道謝：「謝謝你們！要不是你們來得快，天馬上就黑了，潮水又漲上來，孩子就…真的不敢想」。

這起事件被媒體報導後，迅速登上微博熱搜，這對只顧拍照打卡卻沒照顧好孩子的父母被大批網民罵爆，「真是太離譜了，拍照比孩子重要」、「真愛在互拍，『意外』差點出意外」、「這對父母是在用孩子生命打卡」、「孩子得一輩子陰影了」、「差一點就耀祖消消樂了」、「真是人才」、「現在有些年輕人不知道什麼是輕重緩急」。

父親緊抱住兒子。(取材自羊城晚報)
父親緊抱住兒子。(取材自羊城晚報)

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