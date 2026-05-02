江蘇5歲童餵狗被自家哈士奇瘋咬 「臉縫50針」狗已被處理

5歲男童被自家哈士奇咬傷面部，縫了近50針。（取材自華商報大風新聞）

江蘇徐州一名5歲男童近日在家門口和自家養的哈士奇寵物 狗玩耍時，疑因拿零食餵狗動作被誤以為是要搶食，哈士奇突然將孩子撲倒，直接朝男童面部撕咬，在家裡的母親發現後將男童緊急送醫，發現傷勢遍及面部及頸部，傷情嚴重，經醫師進行緊急術，面部縫合近50針。男童母親說，「孩子現在看見大狗都打顫」，只希望面部不要留疤痕，至於咬傷小主人的哈士奇則「已被處理」。

據華商報大風新聞報導，男童的母親陳女士說，兒子今年5歲，小名叫「湯圓」。事發4月18日是個周日，當時她正在屋裡收拾東西，孩子獨自在外面和家養寵物狗哈士奇玩耍。

「孩子把吃的零食給了寵物狗，可能因為蹲下時狗誤以為要與它搶食，突然將孩子撲倒。孩子自己沒能爬起來，狗就徑直朝著孩子面部咬去了」，陳女士回憶，孩子此次受傷部位包括耳朵、耳下臉頰、上嘴唇、下嘴唇外層、舌頭，還有脖子，孩子傷勢嚴重，已經做了手術，「面部縫了將近50針」。

對於後續恢復情況，陳女士表示，目前孩子需要天天護理，一個月後複查。當記者詢問孩子臉還疼不疼時，孩子小聲說「不疼了」，但陳女士在一旁表示「臉肯定疼，你這麼（大）一道疤」。

陳女士說，事發後，傷人的狗已被處理，「這隻狗養了幾年，大人在的時候表現特別溫順，一靠近就會自己趴下來，因此從沒想過會咬家人」。但這次事件發生後，她認為必須處理，「傷自己孩子都這麼嚴重，不能再傷到別人了」。事後她將視頻發至網上，稱目的就是提醒大家：「家中有孩子的，養狗千萬要看好自己的孩子，不管孩子是主動招惹的，還是怎麼回事，一旦傷到孩子，那都是一輩子的事」。

陳女士說，孩子目前仍有應激反應：「離遠一點的小狗還行，一看見大狗就打顫」，並再次提醒所有養狗家庭：「大人在的時候狗溫順，但大人不在的時候也可能傷到自己孩子。希望自家孩子遇到的事兒不要再發生到其他孩子身上了」。