划船機健身鎖扣突崩斷 60歲湖南男被彈飛致癱瘓 監控詭異消失

斷裂的卡扣。（取材自大象新聞／受訪者供圖）

湖南懷化邱女士近日在網上發文，稱丈夫日前在當地一家健身俱樂部鍛鍊時，划船機設備的鎖扣突然崩斷，導致其丈夫當場被彈飛，造成頸椎骨折脫位、頸髓挫傷，目前仍下肢癱瘓，大小便失禁，醫師說丈夫終身坐輪椅的可能性高達90％，但涉事健身房不僅拖延支付醫療費 用，還以「硬盤損壞」為由不讓家屬調取事發監控視頻，讓她懷疑健身房故意銷毀證據，報警卻未被立案。律師認為涉事健身房和警方處理態度消極，邱女士可依法維權。

據九派新聞報導，邱女士稱，其近60歲丈夫有20多年健身經驗，在涉事健身房健身已兩年多。4月9日早上8點，丈夫前往健身房使用練背的划船機時，器械上的鎖扣突然崩斷，丈夫被反作用力彈飛後後腦著地，頸椎受重創，送醫急救歷經9小時手術後轉入ICU，診斷為6-7頸椎骨折脫位、頸髓挫傷，雖生命體徵平穩，但大小便失禁，雙下肢仍處於癱瘓狀態。醫師告知邱女士，傷者後續一直坐輪椅的可能性高達90%。

傷者。（取材自大象新聞／受訪者供圖）

邱女士稱，事發後她多次要求健身房調取監控視頻，對方卻以「需老總授權」、「密碼錯誤」、「監控硬盤損壞」等理由推脫。邱女士報警求助後，警方先後給出「監控無硬盤」、「硬盤損壞」的說法。邱女士因此懷疑健身房故意銷毀證據，且健身房未買場地險，目前僅支付2.5萬元（人民幣，下同）醫療費與5天護工費1200元，但醫療費用已超8萬元，面臨停藥風險。

邱女士在事發當天曾到現場留存了崩斷的鎖扣等證據，鎖扣有明顯磨損，應是健身房維護設備不當所致崩壞，後續將通過法律途徑追究健身房的責任。

邱女士提供聊天紀錄顯示，健身房負責人向其表示，作為場地經營者確有責任，已第一時間陪同傷者前往醫院，但事發當天已去健身房現場做了器械評估，器械本身沒有問題，「這件事不是我占100%責任，我的責任只占一部分」。

懷化市公安局鶴城分局政工部門的工作人員表示，已接到警情，會依法依規處理。邱女士表示，4月30日她接到自稱轄區派出所所長的電話，告知其該事件不屬於案件，但若需要幫助，會向相關部門反映、介入處理。

北京市中聞(西安)律師事務所譚敏濤分析，據民法典，若因鎖扣磨損導致崩斷受傷，明確指向是健身器材維護不當，健身房應承擔全部責任。監控由健身房掌控，無法提供構成舉證妨礙，結合其他證據可推定健身房存在過錯。家屬可向法院對涉事健身房申請「先予執行」醫藥費，同時可舉報其涉消費欺詐等，要求行政處罰並調解賠償。家屬還可依法主張多項賠償。警本案屬民事侵權糾紛，警方應協助固定現場照片等證據，必要時可協助調查。