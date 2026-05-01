不只北捷有...中國男在廣州地鐵噴辣椒水 乘客不適、肇事者被抓

廣州地鐵有男子拿出辣椒水噴霧，對整個車廂到處噴，一堆人被辣到嘔吐睜不開眼，列車到站後男子被一堆人圍上去毆打。（視頻截圖）

台北捷運紅線車廂日前驚傳有民眾誤按防狼噴霧辣椒水。而在廣東廣州，也有一名男子在廣州地鐵上向乘客噴辣椒水，導致乘客不適。這名男子已被捕。

江蘇廣電旗下客戶端「荔枝網」報導，多位乘客在網路上發布影片，影片中一名男子在廣州地鐵3號線上，用不明液體噴霧劑亂噴，導致車廂乘客不適。

親歷者張女士則稱，當時聽到老公喊「快跑」，她就發現一股刺鼻的味道，所有人都被嚇哭，被人群硬推下車，後來才知道是一名男子的拿噴霧劑亂噴。

瀟湘晨報報導，網友發布的另一段影片顯示，在一處地鐵站 內，多人在追趕一名男子，有人喊「把人抓住」。還有乘客咳嗽不止，有乘客大喊「拿水，拿水」。

一名親歷者指出，「當時一種很嗆很辣的東西吸進了鼻子，然後瘋狂咳嗽。」另一名親歷者表示，「我那趟車的乘客基本都在咳嗽。」

有網友在評論區補充，「有人拿出辣椒水噴霧整個車廂到處噴，一堆人被辣到嘔吐睜不開眼，列車到站後那個人被一堆人圍上去毆打。」

廣州地鐵客服表示，已經關注到該情況。廣州地鐵派出所工作人員則指出，警方已關注到此事。廣州市公安局公交分局工作人員稱，「這些情況會透過正式的對外通報發布。」