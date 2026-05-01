中國證監會前主席易會滿 涉權色交易遭「雙開」

因涉嫌搞權色交易、收受巨額財物，中證監前主席易會滿被「雙開」。（路透）

中國官方昨天（4月30日）宣布，中央紀委國家監委對中國證券監督管理委員會前主席易會滿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。官方通報指，易會滿貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信活動，並利用職務便利為他人在上市審批、融資貸款 等方面謀利，予以「雙開」處分。

官方通報指出，易會滿喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實黨中央關於資本市場的重大決策部署陽奉陰違、推諉卸責，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明，在工作上為他人謀取利益並收受財物。

通報又稱，易會滿廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用本人職權謀取私利，違規從事營利活動，利用職權或職務上的影響為親屬謀取利益，將應當由本人支付的費用由他人支付，搞權色、錢色交易；利用職務便利為他人在職務提拔、上市審批、融資貸款等方面謀利，並非法收取巨額財物。

通報還指，易會滿嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共 的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中共紀律處分條例》、《監察法》、《公職人員政務處分法》等相關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予易會滿開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

公開資料顯示，易會滿1964年出生於溫州市蒼南縣，他在2019年1月接任劉士余出任證監會主席，在2024年農曆新年前夕被免去證監會主席、黨委書記職務。中央紀委國家監委去年9月宣布，易會滿因涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查和監察調查。

中國近年嚴打金融腐敗。國家金融監督管理總局官網近日顯示，「總局領導」一欄刪去局長李雲澤資料。路透社引述知情人士報道，金監總局局長李雲澤因涉嫌違紀問題被降職，由正部級降職為正廳級官員。