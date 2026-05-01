成都導遊講解稱大熊貓「花花」是殘疾 粉絲氣炸報警了

大熊貓「和花」。（取材自南方都市報）

成都大熊貓繁育研究基地的「頂流」女明星「和花」（暱稱「花花」），近日竟被一名導遊在帶團解說時指稱為「殘疾」，惹怒現場遊客及網民，當場有人氣到報警，事件被花花粉絲放上網後，該名導遊被全網圍剿，意外引發其無證帶團、導遊外包、涉詆毀國寶及抵制該旅行社等爭議，涉事旅行社今再發聲明澄清，稱該名發表不當言論導遊是其分社外聘，非公司人員，向「和花」和所有粉絲及社會公眾道歉，並將嚴肅處理涉事人員，絕不姑息。

據極目新聞報導，一名花花的粉絲在微博 「大熊貓和花超話」中發帖稱，4月29日下午，一名女導遊帶團參觀講解時，稱大熊貓花花是殘疾，立即有現場花花粉絲指出其說法有誤，但該導遊堅持沒錯，稱「公司電子稿就是這樣寫的」，在現場與遊客爭執了1個多小時。有遊客要求這名導遊道歉並出示導遊證被拒後報警。

民警來後，該導遊又改口稱說的是花花患有「唐氏綜合症」，並稱自己所在公司掛靠在四川省中國青年旅行社有限公司金牛分社旗下。消息一出在網上有不少網民要求徹查這家旅行社並抵制。大批網民留言怒轟涉事導遊和旅行社：「花花只是天生右後腿外翻、發育慢，絕非『殘疾』或『唐氏』，涉事導遊的『劇本』明顯是野路子，旅行社該背鍋」，「導遊無證又是外包，官方應徹查」，「「惡意詆毀國寶應法辦」。

大熊貓「和花」。（取材自微博）

該旅行社金牛分社一工作人員先是表示，涉事導遊並非其旅行社員工，仍遭到全網圍剿，要求「給花局道歉」。

在輿論聲討下，中國青年旅行社今天又發布 致歉聲明指出，發表不當言論人員為導遊雷某霞，是涉事分社外聘帶團人員，此次事件暴露出該分社經營管理存在失察失職情況，「我們深感自責與愧疚。在此，我們鄭重向深受大家喜愛的大熊貓『和花』、向所有關愛大熊貓、守護保護動物的社會公眾與網民，致以最誠摯的歉意」。目前正配合文旅行業主管部門開展相關調查工作，將根據調查結果對涉事分社及相關責任人予以嚴肅處理，絕不姑息。

成都市公安局成華區分局白蓮池派出所一工作人員表示，4月29日有民警去處理此事，當天已解決。但未說明如何解決。

據成都導遊協會公眾號，2025年1月6日，成都導遊協會以「關於熊貓花花及其官方專屬中英文講解詞」發出倡議，要求在講解熊貓花花相關內容時，務必以官方發布的信息為依據，防止誤導遊客對花花及熊貓保護工作的認知。

據公開資料，從2021年開始，大熊貓花花就因為呆萌模樣在抖音上火了，相關話題播放量超120億次。2024年4月24日，四川成都文旅宣布花花擔任成都市文旅局榮譽局長。